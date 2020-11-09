.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / BCS Express рекомендует обратить внимание на акции McDonald’s, Apple и Qualcomm в ближайшие дни
.
09 ноября 2020 года 12:37
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции McDonald’s, Apple и Qualcomm в ближайшие дни
BCS Express рекомендует в ближайшие дни обратить внимание на акции таких американских компаний, как McDonald’s, Apple, Qualcomm, говорится в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Оксаны Холоденко. McDonald’s (MCD) представит квартальную отчетность в понедельник, до открытия торгов в США. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает 10%-е падение прибыли на акцию (EPS) относительно аналогичного периода прошлого года, до $1,9. В случае заметных отклонений фактических данных от ожиданий возможны сильные движения в бумагах, полагает Холоденко. Акции MCD в пятницу торговались в районе $217. "Ближайшее сопротивление, при прорыве которого бумаги могут отправится по направлению к историческому максимуму, — $220. Поддержка, которая может предварять сильное падение, — $207", - констатирует эксперт. Apple (AAPL) во вторник проведет еще одну презентацию новых продуктов, отмечает Холоденко. В ходе предыдущей осенней презентации были представлены iPhone 12. На это раз предполагается «еще кое-что». Участники рынка предполагают, что это может быть MacBook на ARM-процессоре и новые наушники AirPods. "Акции AAPL в пятницу торгуются в районе $119. Ближайшее сопротивление, при прорыве которого, бумаги могут отправится по направлению к историческому максимуму — $120–124. Потенциальная зона торможения на случай отката — $106–100", - отмечает аналитик . Акции Qualcomm (QCOM) в четверг выросли на 15% после публикации позитивной квартальной отчетности и финансового прогноза. В пятницу позитивный импульс иссяк, котировка — примерно $145. "Локально есть риски спуска бумаг $142–140. Если рынок США не начнет заметно корректироваться, то в дальнейшем высока вероятность роста акций в район $150", - считает эксперт BCS Express.
.
Компании упоминаемые в новости: Apple, Qualcomm, McDonalds Corp
.
10 ноября 2020 года 09:35
Индекс Мосбиржи во вторник начнет торговую сессию с понижения в пределах 0,3-0,8%, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,3-0,8%, в диапазоне 2965-2980 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2960, 2950... читать дальше
.10 ноября 2020 года 09:25
Открытие рынка акций РФ во вторник пройдет со знаком "минус", перекупленность рынка очень велика, сообщается в комментарии "Алор Брокер". Главный аналитик компании Алексей Антонов полагает, что рост на рынках в понедельник все-таки имел больше эмоциональный характер. Сильный всплеск биржевых... читать дальше
.10 ноября 2020 года 09:13
Рубль на открытии торгов во вторник ослабнет к основным мировым валютам, пара доллар/рубль, вероятно, сможет подняться в район 76,5 руб./$1, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Главный аналитик банка Богдан Зварич отмечает, что перед открытием торгов во вторник на российском рынке для рубля... читать дальше
.09 ноября 2020 года 19:51
Москва. 9 ноября. Доллар США и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль усилил укрепление благодаря растущей нефти и активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на активы и валюты развивающихся стран на позитивных новостях о вакцине от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. читать дальше
.09 ноября 2020 года 19:45
Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи с конца августа на новостях о вакцине от COVID-19, упали золотодобытчики
Москва. 9 ноября. Рынок акций РФ начал неделю с ралли вместе с мировыми площадками и выстрелившей нефтью на новостях о победе демократа Джозефа Байдена на выборах в США и известий от Pfizer и BioNTech об успешной третьей стадии испытаний вакцины от COVID-19; индекс МосБиржи обновил максимум и объем торгов акциями с конца августа. читать дальше
.09 ноября 2020 года 19:31
Санкции на ОФЗ и запрет доступа к финансовой системе США маловероятны, но возможны, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрия Полевого. По мнению эксперта, это ударит по экономике и простым гражданам, но может не повлиять на политику руководства РФ. "Санкции США... читать дальше
.09 ноября 2020 года 19:30
Москва. 9 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли в понедельник благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились, поскольку американские казначейские обязательства (US Treasuries) 9 ноября снизились в цене на фоне падения интереса участников рынка к "защитным" активам. читать дальше
.09 ноября 2020 года 18:50
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,5-77,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 74,5-77,0 руб./$1 и на уровне 89,5-91,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Отечественная валюта значительно укрепилась к доллару... читать дальше
.09 ноября 2020 года 18:30
BCS представил топ-5 рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Alibaba, PayPal, Mastercard, Abbott Laboratories и JPMorgan Chase, говорится в комментарии инвесткомпании. "Новый фаворит в топе на этой неделе — Alibaba, крупнейший в Китае... читать дальше
.09 ноября 2020 года 18:05
Сильные торговые показатели Китая подтверждают восстановление экономики, отмечается в комментарии экономиста Julius Baer Сьюзан Йохо. По мнению эксперта, рост ВВП Китая в 4 квартале 2020 года составит 5%. "Рост китайского экспорта в октябре продолжил укрепляться, поскольку внешний спрос на... читать дальше
.09 ноября 2020 года 17:44
Наиболее привлекательно в нефтегазовом секторе РФ выглядят евробонды ЛУКОЙЛа-26 и Газпрома-27 - Saxo Bank
Наиболее привлекательно в российском нефтегазовом секторе сейчас выглядят евробонды "ЛУКОЙЛа" (XS1514045886 с датой погашения 2 ноября 2026г) и "Газпрома" (XS2196334671 с датой погашения 29 июня 2027г), предлагающие конкурентоспособную доходность по своим облигациям, говорится в обзоре Saxo... читать дальше
.09 ноября 2020 года 17:05
Наиболее привлекательно в потребительском секторе РФ выглядят GDR X5 и "Магнита", как самые устойчивые и быстрорастущие, сообщается в аналитическом материале BCS Express. Когда в начале года началась пандемия коронавируса, ритейлеры показали значительный рост финансовых и операционных... читать дальше
.09 ноября 2020 года 16:39
BCS Express представил топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "МТС", Polymetal, Mail.ru Group, "ФосАгро" и "Аэрофлот", говорится в комментарии инвесткомпании. "В топ-5 на этой неделе мы включаем "МТС". Российская телекоммуникационная... читать дальше
.09 ноября 2020 года 16:19
Краткосрочно акции "Аэрофлота" сохраняют склонность к росту до преодоления 58 руб., а при пробое сопротивления 63 руб., вероятно, направятся к 65,55 руб., а далее - к 69 руб., сообщается в комментарии "Велес Капитала". Среднесрочно о существенном улучшении перспектив можно будет говорить не ранее... читать дальше
.09 ноября 2020 года 15:49
Индексы Мосбиржи и РТС сохраняют неплохие шансы на развитие повышения на текущей неделе - "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС сохраняют неплохие шансы на развитие повышения на текущей неделе, но пока что покупатели предпочитают проявлять некоторую осторожность, говорится в комментарии "Велес Капитала" Аналитик инвесткомпании Елена Кожухова отмечает, что в первой половине сессии в понедельник... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.