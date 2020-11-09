BCS Express рекомендует обратить внимание на акции McDonald’s, Apple и Qualcomm в ближайшие дни

BCS Express рекомендует в ближайшие дни обратить внимание на акции таких американских компаний, как McDonald’s, Apple, Qualcomm, говорится в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Оксаны Холоденко.

McDonald’s (MCD) представит квартальную отчетность в понедельник, до открытия торгов в США. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает 10%-е падение прибыли на акцию (EPS) относительно аналогичного периода прошлого года, до $1,9. В случае заметных отклонений фактических данных от ожиданий возможны сильные движения в бумагах, полагает Холоденко.

Акции MCD в пятницу торговались в районе $217. "Ближайшее сопротивление, при прорыве которого бумаги могут отправится по направлению к историческому максимуму, — $220. Поддержка, которая может предварять сильное падение, — $207", - констатирует эксперт.

Apple (AAPL) во вторник проведет еще одну презентацию новых продуктов, отмечает Холоденко. В ходе предыдущей осенней презентации были представлены iPhone 12. На это раз предполагается «еще кое-что». Участники рынка предполагают, что это может быть MacBook на ARM-процессоре и новые наушники AirPods.

"Акции AAPL в пятницу торгуются в районе $119. Ближайшее сопротивление, при прорыве которого, бумаги могут отправится по направлению к историческому максимуму — $120–124. Потенциальная зона торможения на случай отката — $106–100", - отмечает аналитик .

Акции Qualcomm (QCOM) в четверг выросли на 15% после публикации позитивной квартальной отчетности и финансового прогноза. В пятницу позитивный импульс иссяк, котировка — примерно $145. "Локально есть риски спуска бумаг $142–140. Если рынок США не начнет заметно корректироваться, то в дальнейшем высока вероятность роста акций в район $150", - считает эксперт BCS Express.