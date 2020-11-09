.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром ощутимо подрос вслед за миром на оптимизме после выборов в США, РТС протестировал 1200п
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в октябре в РФ составила 0,4%
В России в октябре цены выросли на 0,4% после снижения на 0,1% в сентябре, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами. В годовом выражении инфляция ускорилась до 4%
 
Госаудиторы фиксируют рекордное изменение бюджетной росписи
Падение доходов и рост связанных с пандемией расходов в этом году вызвали рекордное перераспределение средств бюджета. К октябрю свое назначение поменяла уже треть годовых ассигнований — 8,5 трлн руб., пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на отчет Счетной...
 
Для МФО могут содать финомбудсмена
СРО "МиР" предлагает создать платформу для первичного рассмотрения обращений клиентов в отношении участников микрофинансового рынка (МФК, МКК, ломбарды и пр.). Соответствующее предложение организация обнародовала на экспертном совете по...
 
Объем наличности на руках у россиян превысил 12 трлн рублей
Объем наличных на руках у россиян вырос по итогам 10 месяцев 2020 года почти на треть - до 12 с лишним триллионов рублей. Экономисты связывают этот процесс с низким доверием к банковской системе и с ожиданием худшего развития событий. Впрочем,...
 
09 ноября 2020 года 11:32

Рынок акций РФ утром ощутимо подрос вслед за миром на оптимизме после выборов в США, РТС протестировал 1200п

Москва. 9 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник ощутимо подрос вслед за подъемом внешних фондовых площадок и нефти после подведения предварительных итогов президентских выборов в США (американские СМИ объявили победителем демократа Джо Байдена), что сняло градус неопределенности на рынках. Индексы МосБиржи преодолел рубеж 2700 пунктов, индекс РТС протестировал отметку 1200 пунктов - индикаторы обновили максимумы с конца сентября.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2924,08 пункта (+1%), индекс РТС - 1196,25 пункта (+1,5%, максимум сессии - 1201,68 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,1%.

Доллар просел до 76,97 рубля (-0,44 рубля), золото стоит $1958,2 за тройскую унцию (+0,3%).

Президент РФ Владимир Путин в понедельник отправил в отставку ряд министров. По сообщению пресс-службы Кремля, Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Кобылкина от должности министра природных ресурсов и экологии РФ, указ об освобождении Евгения Дитриха от должности министра транспорта Российской Федерации, а также указ о назначении Владимира Якушева своим полпредом в Уральском федеральном округе, освободив его от должности главы Минстроя России.

Новые министры на смену отправленным в отставку будут проходить утверждение в Госдуме согласно обновленной Конституции, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Подорожали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,4%), "Московской Биржи" (+2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1% и +1,2% "префы"), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

ВТБ в третьем квартале восстановил чистую прибыль по МСФО до 17,2 млрд рублей после неудачного второго квартала, в котором он получил лишь 2,1 млрд рублей, свидетельствует отчетность группы. По сравнению с результатом за тот же период прошлого года квартальная прибыль ВТБ сократилась почти втрое.

Тем не менее, опубликованные результаты оказались чуть лучше консенсус-прогноза аналитиков, составленного агентством "Интерфакс", который предполагал 17 млрд рублей прибыли за третий квартал. В целом за 9 месяцев ВТБ заработал 59,1 млрд рублей, это в 2,2 раза ниже прибыли, заработанной годом ранее.

Сбербанк России в октябре нарастил чистую прибыль по РСБУ на 9,2% по сравнению с октябрем 2019 года, до 81,6 млрд рублей, говорится материалах кредитной организации. За январь-октябрь банк заработал 641,1 млрд рублей чистой прибыли, что на 13,2% меньше результата за аналогичный период 2019 года.

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%).

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, завершение подсчета голосов выборщиков в США показало победу Джо Байдена на президентских выборах - итоги выборов (хотя и не признаны Трампом) создают условия для восстановления готовности инвесторов к принятию риска на фоне сокращения неопределенности. Между тем, распределение мест в американском Сенате окончательно определится лишь в январе следующего года, когда пройдут выборы сенаторов от штата Джорджия.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, внешний фон зовет к покупкам акций, но техническая перекупленность рынка нарастает.

С началом новой недели эйфория на мировых рынках продолжается. В выходные стало практически очевидным, что по результатам голосования в ключевых штатах победу в президентской гонке одержал Байден. Инвесторы полностью игнорируют намерение Трампа оспорить результаты выборов в судах. Основным же позитивным моментом в данной истории является то, что республиканцы смогут сохранить большинство в Сенате, а это значит, что новому главе Белого дома не удастся провести свои намерения повысить налоги на бизнес.

Особое внимание стоит обратить на акции Сбербанка (220 рублей) после выхода отчета за 10 месяцев. Результаты показывают продолжение роста выручки и прибыли, как и в последние месяцы, что подогревает акции банка, которые преодолели сопротивление 217 руб. и направились в сторону следующей преграды 228 руб.

Отскок нефти создает хорошие предпосылки для роста акций "нефтянки", где следует наблюдать за "Роснефтью" (MOEX: ROSN), а также "Газпромом". Бумагам "Газпрома" поддержку оказывает наметившийся рост цен на газ, а негативным фактором являются ожидания увеличения санкционных рисков в связи с победой Байдена в США.

Тем не менее, покупкой нефтегазового сектора увлекаться не стоит. В последнее время нефть очень волатильна, и более охотно реагирует на негативные новости. Риски снижения котировок Brent в район $35 за баррель все еще остаются в силе до тех пор, пока европейские страны не отменят "локдауны", а коронавирусная эпидемия не пойдет на спад.

Для индекса МосБиржи после пробития сопротивления 2900 пунктов впереди остается важная психологическая отметка 3000 пунктов. Пройти ее сходу, без снятия перекупленности, вряд ли получится. Поэтому к коррекции нужно быть готовым в любой момент, считает Антонов.

По словам управляющего эксперта Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерины Крыловой, победа Байдена воспринимается рынками положительно ввиду его планов по стимулированию экономики. Риски относительно смягчения антииранских санкций и роста налоговой нагрузки на бизнес пока отодвинуты на второй план. В то же время, как и ожидалось, Конгресс США останется разделенным, за республиканцами контроль Сената, за демократами - Палата представителей. Соответственно, проведение каких-либо законопроектов будет затянуто.

Для рынка нефти ситуация все равно складывается не лучшим образом: спрос остается слабым из-за обострения коронавируса в мире, растет предложение со стороны отдельных членов ОПЕК (Ливия, Ирак). Это обусловит нахождение котировок Brent в зоне $38-40 за баррель на среднесрочном горизонте. Но в ближайшие дни вероятно сохранение умеренно-позитивных настроений и удержания Brent в области $40-42 за баррель.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, индекс МосБиржи ранее снижался два месяца подряд и рынок уже заложил в цены все возможные риски. Понижательный тренд на графике индекса МосБиржи теперь пробит вверх, ноябрь может стать месяцем роста. Основные риски для российского рынка наступят еще не скоро - после 20 января, когда сменится президент США. Различные судебные тяжбы, пересчеты голосов будут нервировать инвесторов, но надо иметь в виду, что в истории США не было случаев, когда при выигрыше кандидата в президенты сразу в нескольких штатах пересчет голосов влиял на результаты выборов.

Есть риск того, что заявления Байдана по поводу отношений с Ираном и возвращения США в Парижское соглашение по климату разбалансируют ситуацию на рынке углеводородов. Главная опасность для рынка акций до конца этого года - это не антироссийские санкции, а возможный обвал цен на нефть.

Спрос на нефть будет расти по мере ослабления пандемии COVID-19, но пока до этого момента еще несколько месяцев. А сейчас нефтяные цены поддерживает ожидание декабрьского заседания ОПЕК+. Возможно, Саудовская Аравия в текущей ситуации передумает наращивать нефтедобычу в первом квартале следующего года.

Для рынков также важно, что Байден выступает с инициативой увеличения бюджетно-налоговых стимулов. В долгосрочном плане шаги, которые предпримут демократы по увеличению корпоративных налогов - это негатив для фондового рынка, но республиканский Сенат их наверняка заблокирует. Демократы попробуют наладить отношения с Китаем, и для развивающихся рынков это позитив. По статистике, после оглашения результатов выборов в США американский фондовый рынок "прибавляет в весе" 5-6,5%, отмечает Верников.

В США в минувшую пятницу индексы изменились разнонаправленно в пределах 0,2%, однако недельный рост S&P 500 (+7,3%) стал максимальным для недели, на которой проходили президентские выборы в США, с 1932 года, пишет CNBC. Недельный прирост индексов Dow Jones (+6,9%) и Nasdaq (+9%) стал максимальным с апреля.

В пятницу продолжился подсчет голосов в ключевых штатах. Несмотря на сохранявшуюся в то время неопределенность на президентских выборах, поддержку рынку оказали перспективы сохранения республиканского большинства в Сенате.

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,9%, гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 0,9%) и растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,3%) после того, как в субботу кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден объявил о своей победе на состоявшихся 3 ноября президентских выборах.

Официальные результаты обработки бюллетеней в Соединенных Штатах будут известны позднее в ноябре. Тем временем действующий президент страны Дональд Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, намерен оспорить результаты голосования в нескольких штатах.

Объем китайского экспорта в октябре вырос по итогам пятого месяца подряд на фоне восстановления глобального спроса после кризиса, вызванного пандемией коронавируса и карантинными мерами. Экспорт в долларовом выражении подскочил на 11,4% относительно того же месяца прошлого года - до $237,18 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ). Эксперты в среднем ожидали повышения на 9,3%, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены также растут на результатах президентских выборов в США, цена Brent находится на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основной сессии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $40,4 за баррель (+2,4% и -3,6% в пятницу), декабрьская цена WTI - $38,07 за баррель (+2,5% и -4,3% в пятницу).

Официальные результаты выборов пока не объявлены, однако уже понятно, что Байден набрал достаточное количество голосов, чтобы стать новым президентом США.

Тем временем, Ливия, которая недавно начала наращивать производство нефти, сообщила в минувшую субботу, что объемы добычи в стране превысили 1 млн баррелей в сутки, что является максимумом с декабря 2019 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+5,4%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+3,2%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,4%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (+2,1%), бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,1%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,1%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+2,1%).

Подешевели бумаги "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,8%), ГДР Globaltrans (MOEX: GLTR) (-0,8%).

Мосбиржа в понедельник начала торги ГДР головной структуры сети клиник "Мать и дитя" - MD Medical Group Investments. Бумаги MDMG включены в первый котировальный список, торговый код - MDMG. Это первая компания на российском рынке, которая представляет сферу здравоохранения.

Старт торгов бумагами на российской бирже начался с отметки 490 рублей за GDR, через час торгов расписки стоили 474 рубля (-3,3% от максимума).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,57 млрд рублей (из них 3,89 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,34 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 1,25 млрд рублей - на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
10 ноября 2020 года 09:35
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник с понижения в пределах 0,3-0,8% - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи во вторник начнет торговую сессию с понижения в пределах 0,3-0,8%, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,3-0,8%, в диапазоне 2965-2980 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2960, 2950...    читать дальше
.
10 ноября 2020 года 09:25
Открытие рынка акций РФ во вторник пройдет в минусе - "Алор Брокер"
Открытие рынка акций РФ во вторник пройдет со знаком "минус", перекупленность рынка очень велика, сообщается в комментарии "Алор Брокер". Главный аналитик компании Алексей Антонов полагает, что рост на рынках в понедельник все-таки имел больше эмоциональный характер. Сильный всплеск биржевых...    читать дальше
.
10 ноября 2020 года 09:13
Пара доллар/рубль, вероятно, сможет подняться в район 76,5 руб./$1 - Промсвязьбанк
Рубль на открытии торгов во вторник ослабнет к основным мировым валютам, пара доллар/рубль, вероятно, сможет подняться в район 76,5 руб./$1, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Главный аналитик банка Богдан Зварич отмечает, что перед открытием торгов во вторник на российском рынке для рубля...    читать дальше
.
09 ноября 2020 года 19:51
Рубль вечером заметно укрепляется к доллару и евро благодаря новостям о вакцине от COVID-19
Москва. 9 ноября. Доллар США и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль усилил укрепление благодаря растущей нефти и активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на активы и валюты развивающихся стран на позитивных новостях о вакцине от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.    читать дальше
.
09 ноября 2020 года 19:45
Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи с конца августа на новостях о вакцине от COVID-19, упали золотодобытчики
Москва. 9 ноября. Рынок акций РФ начал неделю с ралли вместе с мировыми площадками и выстрелившей нефтью на новостях о победе демократа Джозефа Байдена на выборах в США и известий от Pfizer и BioNTech об успешной третьей стадии испытаний вакцины от COVID-19; индекс МосБиржи обновил максимум и объем торгов акциями с конца августа.    читать дальше
.
09 ноября 2020 года 19:31
Санкции на ОФЗ и запрет доступа к финансовой системе США маловероятны, но возможны - "ЛОКО-Инвест"
Санкции на ОФЗ и запрет доступа к финансовой системе США маловероятны, но возможны, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрия Полевого. По мнению эксперта, это ударит по экономике и простым гражданам, но может не повлиять на политику руководства РФ. "Санкции США...    читать дальше
.
09 ноября 2020 года 19:30
Цены евробондов РФ умеренно подросли в понедельник благодаря спросу на рисковые активы
Москва. 9 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли в понедельник благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились, поскольку американские казначейские обязательства (US Treasuries) 9 ноября снизились в цене на фоне падения интереса участников рынка к "защитным" активам.    читать дальше
.
09 ноября 2020 года 18:50
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,5-77,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 74,5-77,0 руб./$1 и на уровне 89,5-91,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Отечественная валюта значительно укрепилась к доллару...    читать дальше
.
09 ноября 2020 года 18:30
BCS представил топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю
BCS представил топ-5 рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Alibaba, PayPal, Mastercard, Abbott Laboratories и JPMorgan Chase, говорится в комментарии инвесткомпании. "Новый фаворит в топе на этой неделе — Alibaba, крупнейший в Китае...    читать дальше
.
09 ноября 2020 года 18:05
Сильные торговые показатели Китая подтверждают восстановление экономики - Julius Baer
Сильные торговые показатели Китая подтверждают восстановление экономики, отмечается в комментарии экономиста Julius Baer Сьюзан Йохо. По мнению эксперта, рост ВВП Китая в 4 квартале 2020 года составит 5%. "Рост китайского экспорта в октябре продолжил укрепляться, поскольку внешний спрос на...    читать дальше
.
09 ноября 2020 года 17:44
Наиболее привлекательно в нефтегазовом секторе РФ выглядят евробонды ЛУКОЙЛа-26 и Газпрома-27 - Saxo Bank
Наиболее привлекательно в российском нефтегазовом секторе сейчас выглядят евробонды "ЛУКОЙЛа" (XS1514045886 с датой погашения 2 ноября 2026г) и "Газпрома" (XS2196334671 с датой погашения 29 июня 2027г), предлагающие конкурентоспособную доходность по своим облигациям, говорится в обзоре Saxo...    читать дальше
.
09 ноября 2020 года 17:05
Наиболее привлекательно в потребсекторе РФ выглядят GDR X5 и Магнита - BCS Express
Наиболее привлекательно в потребительском секторе РФ выглядят GDR X5 и "Магнита", как самые устойчивые и быстрорастущие, сообщается в аналитическом материале BCS Express. Когда в начале года началась пандемия коронавируса, ритейлеры показали значительный рост финансовых и операционных...    читать дальше
.
09 ноября 2020 года 16:39
BCS представил топ-5 акций РФ на текущую неделю
BCS Express представил топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "МТС", Polymetal, Mail.ru Group, "ФосАгро" и "Аэрофлот", говорится в комментарии инвесткомпании. "В топ-5 на этой неделе мы включаем "МТС". Российская телекоммуникационная...    читать дальше
.
09 ноября 2020 года 16:19
Краткосрочно акции "Аэрофлота" сохраняют склонность к росту - "Велес Капитал"
Краткосрочно акции "Аэрофлота" сохраняют склонность к росту до преодоления 58 руб., а при пробое сопротивления 63 руб., вероятно, направятся к 65,55 руб., а далее - к 69 руб., сообщается в комментарии "Велес Капитала". Среднесрочно о существенном улучшении перспектив можно будет говорить не ранее...    читать дальше
.
09 ноября 2020 года 15:49
Индексы Мосбиржи и РТС сохраняют неплохие шансы на развитие повышения на текущей неделе - "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС сохраняют неплохие шансы на развитие повышения на текущей неделе, но пока что покупатели предпочитают проявлять некоторую осторожность, говорится в комментарии "Велес Капитала" Аналитик инвесткомпании Елена Кожухова отмечает, что в первой половине сессии в понедельник...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.