Рынок акций РФ утром ощутимо подрос вслед за миром на оптимизме после выборов в США, РТС протестировал 1200п

Москва. 9 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник ощутимо подрос вслед за подъемом внешних фондовых площадок и нефти после подведения предварительных итогов президентских выборов в США (американские СМИ объявили победителем демократа Джо Байдена), что сняло градус неопределенности на рынках. Индексы МосБиржи преодолел рубеж 2700 пунктов, индекс РТС протестировал отметку 1200 пунктов - индикаторы обновили максимумы с конца сентября.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2924,08 пункта (+1%), индекс РТС - 1196,25 пункта (+1,5%, максимум сессии - 1201,68 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,1%.

Доллар просел до 76,97 рубля (-0,44 рубля), золото стоит $1958,2 за тройскую унцию (+0,3%).

Президент РФ Владимир Путин в понедельник отправил в отставку ряд министров. По сообщению пресс-службы Кремля, Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Кобылкина от должности министра природных ресурсов и экологии РФ, указ об освобождении Евгения Дитриха от должности министра транспорта Российской Федерации, а также указ о назначении Владимира Якушева своим полпредом в Уральском федеральном округе, освободив его от должности главы Минстроя России.

Новые министры на смену отправленным в отставку будут проходить утверждение в Госдуме согласно обновленной Конституции, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Подорожали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,4%), "Московской Биржи" (+2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1% и +1,2% "префы"), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

ВТБ в третьем квартале восстановил чистую прибыль по МСФО до 17,2 млрд рублей после неудачного второго квартала, в котором он получил лишь 2,1 млрд рублей, свидетельствует отчетность группы. По сравнению с результатом за тот же период прошлого года квартальная прибыль ВТБ сократилась почти втрое.

Тем не менее, опубликованные результаты оказались чуть лучше консенсус-прогноза аналитиков, составленного агентством "Интерфакс", который предполагал 17 млрд рублей прибыли за третий квартал. В целом за 9 месяцев ВТБ заработал 59,1 млрд рублей, это в 2,2 раза ниже прибыли, заработанной годом ранее.

Сбербанк России в октябре нарастил чистую прибыль по РСБУ на 9,2% по сравнению с октябрем 2019 года, до 81,6 млрд рублей, говорится материалах кредитной организации. За январь-октябрь банк заработал 641,1 млрд рублей чистой прибыли, что на 13,2% меньше результата за аналогичный период 2019 года.

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%).

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, завершение подсчета голосов выборщиков в США показало победу Джо Байдена на президентских выборах - итоги выборов (хотя и не признаны Трампом) создают условия для восстановления готовности инвесторов к принятию риска на фоне сокращения неопределенности. Между тем, распределение мест в американском Сенате окончательно определится лишь в январе следующего года, когда пройдут выборы сенаторов от штата Джорджия.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, внешний фон зовет к покупкам акций, но техническая перекупленность рынка нарастает.

С началом новой недели эйфория на мировых рынках продолжается. В выходные стало практически очевидным, что по результатам голосования в ключевых штатах победу в президентской гонке одержал Байден. Инвесторы полностью игнорируют намерение Трампа оспорить результаты выборов в судах. Основным же позитивным моментом в данной истории является то, что республиканцы смогут сохранить большинство в Сенате, а это значит, что новому главе Белого дома не удастся провести свои намерения повысить налоги на бизнес.

Особое внимание стоит обратить на акции Сбербанка (220 рублей) после выхода отчета за 10 месяцев. Результаты показывают продолжение роста выручки и прибыли, как и в последние месяцы, что подогревает акции банка, которые преодолели сопротивление 217 руб. и направились в сторону следующей преграды 228 руб.

Отскок нефти создает хорошие предпосылки для роста акций "нефтянки", где следует наблюдать за "Роснефтью" (MOEX: ROSN), а также "Газпромом". Бумагам "Газпрома" поддержку оказывает наметившийся рост цен на газ, а негативным фактором являются ожидания увеличения санкционных рисков в связи с победой Байдена в США.

Тем не менее, покупкой нефтегазового сектора увлекаться не стоит. В последнее время нефть очень волатильна, и более охотно реагирует на негативные новости. Риски снижения котировок Brent в район $35 за баррель все еще остаются в силе до тех пор, пока европейские страны не отменят "локдауны", а коронавирусная эпидемия не пойдет на спад.

Для индекса МосБиржи после пробития сопротивления 2900 пунктов впереди остается важная психологическая отметка 3000 пунктов. Пройти ее сходу, без снятия перекупленности, вряд ли получится. Поэтому к коррекции нужно быть готовым в любой момент, считает Антонов.

По словам управляющего эксперта Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерины Крыловой, победа Байдена воспринимается рынками положительно ввиду его планов по стимулированию экономики. Риски относительно смягчения антииранских санкций и роста налоговой нагрузки на бизнес пока отодвинуты на второй план. В то же время, как и ожидалось, Конгресс США останется разделенным, за республиканцами контроль Сената, за демократами - Палата представителей. Соответственно, проведение каких-либо законопроектов будет затянуто.

Для рынка нефти ситуация все равно складывается не лучшим образом: спрос остается слабым из-за обострения коронавируса в мире, растет предложение со стороны отдельных членов ОПЕК (Ливия, Ирак). Это обусловит нахождение котировок Brent в зоне $38-40 за баррель на среднесрочном горизонте. Но в ближайшие дни вероятно сохранение умеренно-позитивных настроений и удержания Brent в области $40-42 за баррель.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, индекс МосБиржи ранее снижался два месяца подряд и рынок уже заложил в цены все возможные риски. Понижательный тренд на графике индекса МосБиржи теперь пробит вверх, ноябрь может стать месяцем роста. Основные риски для российского рынка наступят еще не скоро - после 20 января, когда сменится президент США. Различные судебные тяжбы, пересчеты голосов будут нервировать инвесторов, но надо иметь в виду, что в истории США не было случаев, когда при выигрыше кандидата в президенты сразу в нескольких штатах пересчет голосов влиял на результаты выборов.

Есть риск того, что заявления Байдана по поводу отношений с Ираном и возвращения США в Парижское соглашение по климату разбалансируют ситуацию на рынке углеводородов. Главная опасность для рынка акций до конца этого года - это не антироссийские санкции, а возможный обвал цен на нефть.

Спрос на нефть будет расти по мере ослабления пандемии COVID-19, но пока до этого момента еще несколько месяцев. А сейчас нефтяные цены поддерживает ожидание декабрьского заседания ОПЕК+. Возможно, Саудовская Аравия в текущей ситуации передумает наращивать нефтедобычу в первом квартале следующего года.

Для рынков также важно, что Байден выступает с инициативой увеличения бюджетно-налоговых стимулов. В долгосрочном плане шаги, которые предпримут демократы по увеличению корпоративных налогов - это негатив для фондового рынка, но республиканский Сенат их наверняка заблокирует. Демократы попробуют наладить отношения с Китаем, и для развивающихся рынков это позитив. По статистике, после оглашения результатов выборов в США американский фондовый рынок "прибавляет в весе" 5-6,5%, отмечает Верников.

В США в минувшую пятницу индексы изменились разнонаправленно в пределах 0,2%, однако недельный рост S&P 500 (+7,3%) стал максимальным для недели, на которой проходили президентские выборы в США, с 1932 года, пишет CNBC. Недельный прирост индексов Dow Jones (+6,9%) и Nasdaq (+9%) стал максимальным с апреля.

В пятницу продолжился подсчет голосов в ключевых штатах. Несмотря на сохранявшуюся в то время неопределенность на президентских выборах, поддержку рынку оказали перспективы сохранения республиканского большинства в Сенате.

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,9%, гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 0,9%) и растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,3%) после того, как в субботу кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден объявил о своей победе на состоявшихся 3 ноября президентских выборах.

Официальные результаты обработки бюллетеней в Соединенных Штатах будут известны позднее в ноябре. Тем временем действующий президент страны Дональд Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, намерен оспорить результаты голосования в нескольких штатах.

Объем китайского экспорта в октябре вырос по итогам пятого месяца подряд на фоне восстановления глобального спроса после кризиса, вызванного пандемией коронавируса и карантинными мерами. Экспорт в долларовом выражении подскочил на 11,4% относительно того же месяца прошлого года - до $237,18 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ). Эксперты в среднем ожидали повышения на 9,3%, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены также растут на результатах президентских выборов в США, цена Brent находится на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основной сессии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $40,4 за баррель (+2,4% и -3,6% в пятницу), декабрьская цена WTI - $38,07 за баррель (+2,5% и -4,3% в пятницу).

Официальные результаты выборов пока не объявлены, однако уже понятно, что Байден набрал достаточное количество голосов, чтобы стать новым президентом США.

Тем временем, Ливия, которая недавно начала наращивать производство нефти, сообщила в минувшую субботу, что объемы добычи в стране превысили 1 млн баррелей в сутки, что является максимумом с декабря 2019 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+5,4%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+3,2%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,4%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (+2,1%), бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,1%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,1%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+2,1%).

Подешевели бумаги "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,8%), ГДР Globaltrans (MOEX: GLTR) (-0,8%).

Мосбиржа в понедельник начала торги ГДР головной структуры сети клиник "Мать и дитя" - MD Medical Group Investments. Бумаги MDMG включены в первый котировальный список, торговый код - MDMG. Это первая компания на российском рынке, которая представляет сферу здравоохранения.

Старт торгов бумагами на российской бирже начался с отметки 490 рублей за GDR, через час торгов расписки стоили 474 рубля (-3,3% от максимума).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,57 млрд рублей (из них 3,89 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,34 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 1,25 млрд рублей - на акции "Норникеля").