Снижение риск-премии способно привести к движению рубля в область 74,5 руб./$1 - BCS Express

Ближайшая поддержка по паре USD/RUB — 76 руб./$1, но со временем снижение риск-премии способно привести к более уверенному движению рубля в область 74,5 руб./$1, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

По мнению эксперта, положительный внешний фон благоволит позициям рубля, однако есть и эмоциональный аспект, ограничивающий быстрое сокращение спреда российских финансовых активов с мировыми аналогами: речь идет о позиции лидера голосования Джо Байдена к России как «главной угрозе США». Тем не менее, аналитик BCS Express рассматривает геополитический фактор в качестве временного и акцентирует внимание на относительно устойчивых макропоказателях страны.

"Российский рубль в пятницу незначительно ослаблялся по меркам волатильности последнего времени и после рекордного укрепления с начала ноября. За прошедшую неделю нацвалюта смогла отбить 5% и уйти в район 77 руб. за доллар США", - напоминает Зельцер.