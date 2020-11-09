Покупать рубль против доллара или евро стоит лишь спекулятивно - "Алор Брокер"

Покупать рубль против доллара или евро стоит лишь спекулятивно, поддержкой пары доллар/рубль является район 76,2 руб./$1, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Технической целью снижения пары доллар/рубль является район 75 руб./$1, но он вряд ли будет достигнут в ближайшее время. В понедельник ЦБ примерно на треть сократит объем "плановых" валютных интервенций, что также будет являться негативом для рубля, и этот фактор себя еще проявит при ухудшении внешнего фона. Не исключена и коррекция по паре евро/доллар, которая приблизилась к сильному сопротивлению 1,19, но пока даже не пытается "прощупать" его на прочность. Поэтому покупать рубль против доллара или евро стоит лишь спекулятивно. Пока же поддержкой по паре является район 76,2 руб./$1", - считает главный аналитик компании Алексей Антонов.