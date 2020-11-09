Рубль может закрепиться на текущей неделе выше 77,0 руб./$1 и продолжить расти - "ЛОКО-Инвест"

Рубль при поддержке со стороны иностранных инвесторов может закрепиться на текущей неделе выше 77,0 руб./$1 и продолжить расти, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Рубль в пятницу немного отступил (-0,5%) и опустился до 77, 40 руб./$1 после взрывного роста накануне, - напоминает Полевой. - Пауза была ожидаема и необходима, пусть и при хороших оборотах. Фактор нефти (-3,3%) перевесил роль слабого доллара (-0,3%). Эта неделя вновь пройдет под влиянием глобальной повестки, учитывая события в США и угрозу COVID-19. Байден-президент это, конечно, риск санкций, но при "подвешенном" статусе Сената вряд ли они будут в приоритете, ведь дома есть более важные дела (пандемия, стимулы, передача власти). Поэтому не исключаем, что при поддержке со стороны иностранных инвесторов на этой неделе рубль может закрепиться выше 77,0 руб./$1 и продолжить расти, а там и ноябрьский налоговый период не за горами".