09 ноября 2020 года 10:28
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торов благодаря растущей нефти и спросу на активы EM
Москва. 9 ноября. Доллар и евро умеренно снизились на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль вырос к бивалютной корзине благодаря растущей нефти и активизировавшемуся спросу инвесторов на активы emerging markets после того, как кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден объявил о своей победе на состоявшихся 3 ноября выборах.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,15-77,35 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,1975 руб./$1 (-21,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 91,79 руб./EUR1 (-22,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 21,7 копейки к уровню закрытия пятницы, до 83,764 рубля.
Доллар при этом оказался на 1 копейку выше уровня действующего официального курса, евро - на 43,86 копейки выше официального курса. Повышение официальных курсов связано с ростом доллара и евро, отмечавшимся во второй половине дня пятницы, уже после установления Банком России курсов на 7-9 ноября.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное укрепление рубля к доллару и евро на старте торгов понедельника стало следствием как растущих нефтяных цен, так и активизировавшегося спроса инвесторов на активы развивающихся стран после того, как кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден объявил о своей победе на состоявшихся 3 ноября выборах. Официальные результаты обработки бюллетеней в Соединенных Штатах будут известны позднее в ноябре. Тем временем действующий президент страны Дональд Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, намерен оспорить результаты голосования в нескольких штатах.
Цены на нефть уверенно растут в понедельник на результатах президентских выборов в США, указывающих на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в понедельник составила $40,39 за баррель, что на 2,38% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 3,6%. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $38,06 за баррель, что на 2,48% выше уровня предыдущей сессии. В пятницу фьючерсы снизились в цене на 4,3%.
Опасения, связанные с перспективами спроса на нефть, повышаются, учитывая действующие в ряде стран Европы локдауны, а также продолжающееся увеличение заболеваемости в США. Кроме того, Ливия, которая недавно начала наращивать производство нефти, сообщила в субботу, что объемы добычи в стране превысили 1 млн баррелей в сутки, что является максимумом с декабря 2019 года. Таким образом, динамика нефтяных цен в ближайшее время останется волатильной, полагают эксперты.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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