Котировки Brent в ближайшие дни, скорее всего, останутся в диапазоне 40-42 $/барр. - Промсвязьбанк

Умеренно-позитивные настроения на рынках, скорее всего, удержат котировки Brent в ближайшие дни на уровне 40-42 $/барр., отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. В среднесрочной перспективе эксперт рассчитывает на их снижение в диапазон 38-40 $/барр.

"Январский фьючерс на нефть Brent восстанавливается выше 40 $/барр. после пятничного снижения. По результатам выборов в США победу одержал Д. Байден, что воспринимается рынками положительно ввиду его планов по стимулированию экономики. Риски относительно смягчения антииранских санкций и роста налоговой нагрузки на бизнес пока отодвинуты на второй план. В то же время, как мы ожидали, Конгресс останется разделенным, за республиканцами контроль Сената, за демократами - палата представителей. Соответственно, проведение каких-либо законопроектов будет затянуто", - комментирует ситуацию эксперт банка.

По мнению Крыловой, что для рынка нефти ситуация все равно складывается не лучшим образом: спрос остается слабым из-за обострения коронавируса в мире, растет предложение со стороны отдельных членов ОПЕК (Ливия, Ирак). Это обусловит нахождение котировок Brent в зоне 38-40 $/барр. на среднесрочном горизонте. Но на ближайшие дни аналитик ждет сохранения умеренно-позитивных настроений и удержания Brent в 40-42 $/барр.