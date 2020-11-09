Возможно укрепление рубля в понедельник до 76,5 руб./$1 - Sberbank CIB

Возможно укрепление рубля в понедельник до 76,5 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Неопределённость с выборами в США практически разрешилась, и на рынках сохраняется оптимизм, хотя окончательные итоги еще не подведены. Нефть и фьючерсы на основные фондовые индексы дорожают примерно на 2%, а валюты развивающихся рынков, включая рубль, приблизительно на 0,5%. В понедельник возможно укрепление рубля до 76,5 руб./$1, но в дальнейшем новых поводов для оптимизма у глобальных рынков может и не быть, отмечают специалисты Sberbank CIB.

Ожидания, что в США республиканцы сохранят большинство в Сенате, поддерживают рынок акций, но при этом сохраняются риски, связанные с распространением пандемии. Фьючерсы на североамериканские индексы и цены на нефть утром в понедельник идут вверх. Ввиду умеренно позитивного внешнего фона аналитики Sberbank CIB ожидают дальнейшего роста российского фондового рынка в течение дня.

Также эксперты Sberbank CIB отмечают, что в понедельник ожидаются значимые для нефтяного рынка заявления со стороны представителей ОПЕК. По мнению Sberbank CIB, цены на нефть могут преодолеть сопротивление на уровне $40,7 за баррель, а это создаст предпосылки для консолидации рынка в диапазоне $41,1–41,5 за баррель.

Утром понедельника на рынках усилился интерес к риску, поэтому аналитики Sberbank CIB ожидают снижения доходности ОФЗ еще на 5–10 б.п.