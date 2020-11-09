Вероятно отступление доллара в район 77-77,2 руб./$1 в понедельник утром - Промсвязьбанк

Позитивная динамика цен на нефть и подъем валют развивающихся стран будут способствовать покупкам в рубле, что приведет в понедельник утром к отступлению доллара в район 77-77,2 руб./$1, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"При этом в ходе торгов американская валюта может продолжить негативную динамику и уйдет ниже 77 руб./$1. Отметим, что в рамках предстоящей недели ожидаем удержание долларом позиций в диапазоне 75-80 руб./$1 с рисками возвращения в его верхнюю половину ближе к ее окончанию", - указывает главный аналитик банка Богдан Зварич.