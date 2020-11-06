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06 ноября 2020 года 19:55

Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро на фоне нефти и выборов в США

Москва. 6 ноября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти и выборов в США, а также в рамках коррекции после сильного укрепления по итогам предыдущих торгов.

Курс доллара США составил 77,4 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 40 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,9 руб./EUR1, подорожав на 84 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 59,8 копейки - до 83,93 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне снижающейся нефти и выборов в США, а также в рамках коррекции после сильного укрепления по итогам предыдущих торгов. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден собирается выступить с обращением, в котором объявит о своих планах по переходному периоду, сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

"Джо Байден готовится выступить с обращением к нации сегодня", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что Байден не планирует "ждать итогов рассмотрения исков в суде", поданных командой президента США Дональда Трампа для оспаривания результатов подсчета голосов в ряде штатов. "Байден планирует незамедлительно перейти в статус "избранного президента"", - сообщает телеканал.

Кроме того, в городе Уилмингтон в штате Делавэр, где сейчас находится Байден, уже подготовлена сцена для его выступления.

Днем в пятницу стало известно, что Байден вырвался вперед в штате Джорджия, где к началу американской сессии оставалось подсчитать всего 1% голосов, свидетельствовали данные телеканала Fox News. Победа в штате позволяет ему объявить о победе на выборах.

Дональд Трамп в ответ вновь заявил, что не намерен оставлять власть без борьбы и готов оспорить результаты подсчета голосов в судебном порядке, если проиграет.

Трейдеры продолжают оценивать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), прошедшего 4-5 ноября. Американский центробанк сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых и подтвердил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что перспективы экономики США остаются "крайне неопределенными" в условиях пандемии коронавируса, отметил некоторое замедление темпов восстановления экономической активности в последние месяцы и призвал Конгресс принять новый пакет стимулирующих мер.

Тем временем, по данным министерства труда США, количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 638 тыс., а безработица упала до 6,9% по сравнению с 7,9% в сентябре. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 530 тыс. и падения второго до 7,6%, сообщает MarketWatch.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, значительную часть пятницы рынки находились в неопределенном состоянии из-за неясности с итогами американских президентских выборов и усилением распространения пандемии, из-за которой страны Европы были вынуждены вновь ввести жесткие карантинные меры. "Даже отчет с американского рынка труда, показавший снижение уровня безработицы в октябре на 1 п.п., до 6,9%, был "холодно" воспринят рынком. Затяжной подсчет голосов итогов выборов уничтожает надежды рынка на финансовую помощь для поддержки экономики со стороны Конгресса, в то время как усиление пандемии, вероятно, не предвещает ничего хорошего", - подчеркивает Наумова.

"В пятницу рубль несколько слабеет, доллар удерживается в зоне 77-78 руб./$1, пытаясь продвинуться к верхней границе этого диапазона. Ослабление позиций российской валюты отражает глобальные тенденции, так как на мировых рынках, бурно росших в течение недели на фоне выхода неплохих страновых данных по деловой активности и ослабления нервозности после выборов в США, преобладают коррекционные настроения. Давление в последний день недели испытываю все ключевые валюты развивающихся стран, рубль не исключение. Вечером нацвалюта теряла порядка 1% к доллару и евро на фоне отката рынка нефти, где котировки нефти марки Brent вновь пытаются уйти ниже $40 за баррель", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Люктюхов.

Цены на нефть продолжают снижение вечером в пятницу на фоне ухудшения перспектив спроса из-за пандемии коронавируса COVID-19. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК уменьшилась на 2,88% - до $39,75 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 3,3% - до $37,51 за баррель.

Однако по итогам недели Brent может прибавить более 7%, WTI - более 6%, пишет Trading Economics. Росту нефтяных цен ранее на этой неделе способствовали данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе почти на 8 млн, а также ожидания, что страны ОПЕК+ отложат запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти.

"...Эпидемия коронавируса продолжает наступать. Участники рынка энергоносителей с тревогой смотрят на ситуацию, поскольку стремительное расширение пандемии все больше увеличивает риски нового общемирового карантина, по аналогии с весенним. Ряд крупных стран Европы уже объявили месячный локдаун. Для рынка нефти ужесточение ограничений на мобильность граждан является очень чувствительным, поскольку более 60% спроса на нефть формируется со стороны наземного транспорта", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

ЦБ РФ 3 ноября продал валюту на 9,6 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 9,9 млрд рублей. На прошлой неделе объем продажи валюты в целом составил 49,4 млрд рублей.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER), в объеме 2,9 млрд рублей в день.

Кроме того, с 26 октября регулятор приступил к продаже валюты в рамках конвертации средств ФНБ для покупки акций "Аэрофлота" (MOEX: AFLT). Объем дополнительных продаж валюты (с учетом сделок по Сбербанку и "Аэрофлоту") в день не должен превышать 4 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,2684 рубля, до 77,1875 руб./$1, и опустил курс евро на 77,15 копейки, до 91,3514 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 59,6 копейки по отношению к четвергу и составил 77,3732 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 19,44 копейки и составил 77,47 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 740,633 млн, из которых $865,038 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 875,595 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 27,57 копейки, до 91,6017 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 9,39 копейки и составил 91,7845 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR427,493 млн, из которых EUR203,353 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR224,14 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слабо изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,46% и 4,51% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежнем уровне - 4,54% и 4,69% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 1 б.п. - до 4,73% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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