.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ на неделе поднялся к уровням месячной давности в ожидании итогов выборов в США
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в октябре в РФ составила 0,4%
В России в октябре цены выросли на 0,4% после снижения на 0,1% в сентябре, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами. В годовом выражении инфляция ускорилась до 4%
 
ЦБ предлагает концепцию нового вида ИИС
Банк России обсуждает с участниками рынка концепцию нового вида индивидуального инвестиционного счета - образовательного (ИИС-О), который предполагает накопление и инвестирование средств на образование ребенка и дает налоговую льготу в виде...
 
Средняя стоимость сведений об операциях банковских клиентов выросла на 20%
Медианная цена на банковский "пробив" - незаконное предоставление информации о счетах граждан, остатках на них средств и данных владельцев - в 2020 году выросла на 20%. Сейчас выписка за месяц в среднем стоит 9250 рублей, в 2019 г. эта услуга...
 
НПФ за 9 месяцев года заработали для клиентов 6,4% годовых
За 9 месяцев средневзвешенная доходность негосударственных пенсионных фондов (до выплаты всех вознаграждений) по инвестированию пенсионных накоплений составила около 6,4% годовых. Об этом свидетельствуют данные 12 НПФ, на которые приходится 96,3%...
 
06 ноября 2020 года 19:38

Рынок акций РФ на неделе поднялся к уровням месячной давности в ожидании итогов выборов в США

Рынок акций РФ в начале ноября поднялся к уровням месячной давности на фоне общемирового ралли в ожидании итогов президентских и парламентских выборов в США. Индекс Мосбиржи подскочил в район 2900 пунктов, индекс РТС - к 1180 пунктам на фоне резкого укрепления рубля, общий "бычий" настрой сдерживался оттоком средств нерезидентов, сделавших ставку на победу демократа Джо Байдена на выборах в США.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 29 октября по 4 ноября составил $20 млн против $20 млн притока неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $40 млн по сравнению с чистым притоком $10 млн на предыдущей неделе.

В период с 2 по 6 ноября индекс МосБиржи вырос на 7,6% и составил 2895,62 пункта, индекс РТС прибавил 10,5% и достиг 1178,28 пункта на фоне падения доллара до 77,4 руб./$1 (-2,13 рубля) и выросшей январской нефти Brent в район $40 за баррель (+5,6%).

Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent подросла до $38 за баррель) после отката в конце октября из-за опасений по поводу нефтяного спроса на фоне ужесточения карантинных мер в Европе; индекс МосБиржи отскочил в район 2740 пунктов на фоне ослабления рубля (доллар вырос до 80,7 рубля).

В лидерах роста выступили акции "НОВАТЭКа" (+5,8%) на фоне корпоративных новостей. Японская MOL подписала чартерные соглашения на три газовоза ледового класса Arc7 с ООО "Арктик СПГ 2", крупнейшим акционером которого является "НОВАТЭК". Газовозы будут построены корейской DSME (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) и будут поставлены в 2023 году.

Значение PMI сферы услуг и строительства КНР в октябре достигло максимального уровня за семь лет - 56,2 пункта против 55,9 пункта месяцем ранее. Промышленный PMI в Китае, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в октябре подскочил до 53,6 пункта - максимума почти за десятилетие, с января 2011 года.

Топ-менеджеры российских нефтяных компаний обсудили с министром энергетики РФ Александром Новаком возможную судьбу сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ после декабря, рассматривались варианты пролонгации договора или даже дополнительного снижения добычи в I квартале.

Во вторник рынок акций продолжил подъем вместе с миром и нефтью (Brent превысила $40 за баррель) в ожидании итогов президентских выборов в США, индекс МосБиржи отыграл все потери конца октября и поднялся к 2790 пунктам, индекс РТС превысил рубеж 1100 пунктов на фоне укрепления рубля. Акции АФК "Система" (+1,7%) выросли на новостях об IPO Ozon на бирже NASDAQ (Ozon на 45,2% принадлежит АФК).

Поддержу нефти оказал растущий спрос со стороны Китая - Минторг КНР сообщил об увеличении квоты на использование зарубежной нефти негосударственными компаниями Китая на 2021 год более чем на 20% по сравнению с уровнем 2020 года (то есть на 823 тыс. б/с).

В среду, 4 ноября, в России был выходной, в то время как внешние площадки продолжили ралли в ожидании подведения итогов прошедших президентских и парламентских выборов в США. Нефть Brent превысила $41 за баррель на статистике Минэнерго США о падении запасов нефти в стране за неделю на 8 млн баррелей при прогнозах снижения на 0,6 млн баррелей, а также сокращение добычи (-600 тыс. б/с, до 10,5 млн б/с).

В итоге в четверг российские индексы подскочили к уровням почти месячной давности: индекс МосБиржи превысил 2860 пунктов, а взлет индекса РТС (+5,7%, выше 1170 пунктов) стал рекордным с марта за счет резкого укрепления рубля (доллар упал до 77 руб./$1, подешевев на 2,35 рубля).

Исход выборов президента США оставался неопределенным (кандидат от демократической партии Джо Байден опережал Трампа, однако последний подал иски в суд с требованием пересчета голосов в ряде штатов), а поддержку рынкам оказали перспективы сохранения разделенного Конгресса. Вероятное республиканское большинство в Сенате снижает шансы увеличения налогов и ужесточения регулирования, которых инвесторы ожидали в случае победы демократов.

В конце недели рынок акций РФ после локальной коррекции продолжил подъем, индексы обновили максимумы более чем за месяц, при этом индекс МосБиржи поднялся в район рубежа 2900 пунктов. Внешние площадки подавали смешанные сигналы, нефть Brent просела к $40 за баррель. Лидировали в росте бумаги "ФосАгро" (+5,4%) на новостях о планах компании выплатить рекордные дивиденды за III квартал (123 рубля на акцию) из нераспределенной чистой прибыли.

В США продолжился подсчет голосов в ряде принципиально важных для исхода президентских выборов американских штатов. Во многих из них Дональд Трамп изначально лидировал, а затем, ближе к завершению подсчетов, стал стремительно терять позиции. По сообщениям американских СМИ, это вызвано подсчетом бюллетеней, пришедших по почте уже после закрытия избирательных участков. Трамп считает, что эти бюллетени вообще не следует учитывать, раз они поступили уже после завершения голосования.

Оба кандидата в президенты США заявили о своей победе, Трамп намерен оспорить в суде результаты голосования во всех проигранных им штатах и дойти до Верховного суда. Это означает, что подведение итогов может затянуться на неопределенное время.

Тем временем, инвесторы позитивно восприняли перспективу сохранения разделенного Конгресса. Возможное удержание республиканцами контроля над Сенатом позволяет надеяться на отсутствие серьезных изменений в законодательстве, которые могут отрицательно сказаться на прибыли компаний.

Федрезерв на заседании 4-5 ноября ожидаемо сохранил ставку в диапазоне 0-0,25% годовых и отметил, что дальнейшая траектория движения экономики будет в значительной мере зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США.

По итогам недели с 2 по 6 ноября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги Polymetal (+14%), "НОВАТЭКа" (+14%), ПАО "Полюс" (+14%); хуже рынка оказались бумаги "Аптечной сети 36,6" (-2%), "Совкомфлота" (-1%), ПАО "Россети Сибирь" (-1%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе будут определять новости вокруг итогов президентских выборов в США. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2850-2950 пунктов, для индекса РТС - 1100-1250 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 ноября 2020 года 19:55
Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро на фоне нефти и выборов в США
Москва. 6 ноября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти и выборов в США, а также в рамках коррекции после сильного укрепления по итогам предыдущих торгов.    читать дальше
.
06 ноября 2020 года 19:19
Рынок акций РФ в пятницу поднялся к 2900п по индексу Мосбиржи во главе с ФосАгро, неделя закрылась подъемом
Москва. 6 ноября. Рынок акций РФ в пятницу вырос на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок после недельного ралли на ожиданиях итогов президентских и парламентских выборов в США. Индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы за месяц, при этом первый поднялся в район рубежа 2900 пунктов, а локомотивом роста выступили бумаги "ФосАгро", золотодобытчиков и металлургов.    читать дальше
.
06 ноября 2020 года 19:14
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 77,5-78,5 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 77,5-78,5 руб./$1 и и на уровне 91,5-92,5 в паре с европейской валютой, отмечается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Отечественная валюта дешевеет к доллару и евро на...    читать дальше
.
06 ноября 2020 года 19:02
Рубль на следующей неделе может ослабнуть до 78-79 руб./$1 - Sberbank CIB
Аналитики Sberbank CIB считают, что на следующей неделе рубль может ослабнуть до 78-79 руб./$1. По мере снижения неопределенности рубль продолжит укрепляться до 70 руб./$1 к концу года, отмечается в комментарии банка. "Рубль после прошедших выборов в США восстановился на этой неделе до 77 за...    читать дальше
.
06 ноября 2020 года 18:55
Влияние итогов выборов в США на долговые рынки будет умеренным – "Атон-менеджмент"
Влияние итогов выборов в США на долговые рынки будет умеренным, считает старший управляющий активами УК "Атон-менеджмент" Константин Глазов. "Программы кандидатов по увеличению дефицита бюджета схожи, - полагает эксперт. - Победа республиканцев сохранит статус кво, победа демократов принесет...    читать дальше
.
06 ноября 2020 года 18:40
Китайские акции в настоящее время являются обязательной частью инвестиционного портфеля – "Атон-менеджмент"
Китайские акции в настоящее время являются обязательной частью инвестиционного портфеля, говорится в аналитическом материале директора инвестиционного департамента УК "Атон-менеджмент" Евгения Малыхина. "Один из ключевых вопросов для тех, кто торгует на финансовых рынках, - что будет с долларом...    читать дальше
.
06 ноября 2020 года 18:15
Goldman рекомендует покупать акции HSBC, NatWest и StanChart, продавать - Lloyds
Аналитики Goldman Sachs рекомендуют покупать акции британских банков HSBC, NatWest и Standard Chartered Plc (StanChart), но продавать бумаги Lloyds Banking Group. "Мы предпочитаем британские имена с международным присутствием, - говорится в сообщении американского банка. - Мы присвоили рейтинг...    читать дальше
.
06 ноября 2020 года 18:00
Ожидания усиления денежно-кредитного стимулирования ФРС США умеренно негативны для доллара - Julius Baer
Ожидания усиления денежно-кредитного стимулирования ФРС США умеренно негативны для доллара, 3-месячный прогноз для пары EUR/USD - район 1,20, говорится в комментарии Julius Baer. Итоги ноябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США соответствуют ожиданиям, отмечает...    читать дальше
.
06 ноября 2020 года 17:33
Оспаривание итогов голосования и разбирательства по подсчету голосов в США могут вызвать новую волну негатива – "Атон"
Оспаривание итогов голосования и разбирательства по подсчету голосов в США могут вызвать новую волну негатива, отмечается в комментарии ведущего стратега "Атона" Алексея Каминского. "Подведение итогов выборов президента США в самом разгаре. Пока еще нельзя с уверенностью сказать, кто из двух...    читать дальше
.
06 ноября 2020 года 17:15
"ВТБ Капитал" поднял оценку GDR ФосАгро на 2%, подтвердив рекомендацию "покупать"
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с $13,2 до $13,5 за штуку в ожидании сильных результатов компании за третий квартал 2020 года, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была...    читать дальше
.
06 ноября 2020 года 16:46
Ослабление доллара не сможет обеспечить продолжительное ралли золота - Julius Baer
Ослабления доллара США в ближайшие несколько месяцев будет недостаточно, чтобы обеспечить продолжительное ралли на рынке золота, сообщается в комментарии Julius Baer. "Склонность к риску вернулась на финансовые рынки, тем не менее, золото показало рост благодаря ослаблению доллара США. Несмотря...    читать дальше
.
06 ноября 2020 года 16:30
Перспективы рубля на укрепление до конца года в целом сохраняются - "Открытие Брокер"
Аналитики "Открытие Брокер" считают, что в целом перспективы рубля на укрепление до конца года сохраняются. Главным событием как для рубля, так и других валют развивающихся стран должно стать возвращение американской политической системы к рассмотрению экономического пакета, говорится в...    читать дальше
.
06 ноября 2020 года 16:07
S&P500 в пятницу протестирует уровень 3430 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии в пятницу будет склонен к снижению и протестирует уровень 3430 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 демонстрирует уверенный импульс и в среднесрочной перспективе пока склонен к росту. Тем не менее, наиболее вероятно, что...    читать дальше
.
06 ноября 2020 года 15:50
Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро в рамках коррекции после сильного роста накануне
Москва. 6 ноября. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине, корректируясь вниз после сильного укрепления по итогам предыдущих торгов и в ожидании новых драйверов.    читать дальше
.
06 ноября 2020 года 15:41
Закрытие индекса Мосбиржи в пятницу пройдет, скорее всего, в диапазоне 2780-2925 пунктов - "Фридом Финанс"
Аналитики "Фридом Финанс" полагают, что закрытие индекса Мосбиржи в пятницу пройдет, скорее всего, в диапазоне 2780-2925 пунктов, говорится в комментарии компании. "Сохраняющаяся на фондовых площадках мира эластичность спроса позволяет рассчитывать на продолжение роста российского рынка в ходе...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.