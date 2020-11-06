Рынок акций РФ на неделе поднялся к уровням месячной давности в ожидании итогов выборов в США

Рынок акций РФ в начале ноября поднялся к уровням месячной давности на фоне общемирового ралли в ожидании итогов президентских и парламентских выборов в США. Индекс Мосбиржи подскочил в район 2900 пунктов, индекс РТС - к 1180 пунктам на фоне резкого укрепления рубля, общий "бычий" настрой сдерживался оттоком средств нерезидентов, сделавших ставку на победу демократа Джо Байдена на выборах в США.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 29 октября по 4 ноября составил $20 млн против $20 млн притока неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $40 млн по сравнению с чистым притоком $10 млн на предыдущей неделе.

В период с 2 по 6 ноября индекс МосБиржи вырос на 7,6% и составил 2895,62 пункта, индекс РТС прибавил 10,5% и достиг 1178,28 пункта на фоне падения доллара до 77,4 руб./$1 (-2,13 рубля) и выросшей январской нефти Brent в район $40 за баррель (+5,6%).

Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent подросла до $38 за баррель) после отката в конце октября из-за опасений по поводу нефтяного спроса на фоне ужесточения карантинных мер в Европе; индекс МосБиржи отскочил в район 2740 пунктов на фоне ослабления рубля (доллар вырос до 80,7 рубля).

В лидерах роста выступили акции "НОВАТЭКа" (+5,8%) на фоне корпоративных новостей. Японская MOL подписала чартерные соглашения на три газовоза ледового класса Arc7 с ООО "Арктик СПГ 2", крупнейшим акционером которого является "НОВАТЭК". Газовозы будут построены корейской DSME (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) и будут поставлены в 2023 году.

Значение PMI сферы услуг и строительства КНР в октябре достигло максимального уровня за семь лет - 56,2 пункта против 55,9 пункта месяцем ранее. Промышленный PMI в Китае, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в октябре подскочил до 53,6 пункта - максимума почти за десятилетие, с января 2011 года.

Топ-менеджеры российских нефтяных компаний обсудили с министром энергетики РФ Александром Новаком возможную судьбу сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ после декабря, рассматривались варианты пролонгации договора или даже дополнительного снижения добычи в I квартале.

Во вторник рынок акций продолжил подъем вместе с миром и нефтью (Brent превысила $40 за баррель) в ожидании итогов президентских выборов в США, индекс МосБиржи отыграл все потери конца октября и поднялся к 2790 пунктам, индекс РТС превысил рубеж 1100 пунктов на фоне укрепления рубля. Акции АФК "Система" (+1,7%) выросли на новостях об IPO Ozon на бирже NASDAQ (Ozon на 45,2% принадлежит АФК).

Поддержу нефти оказал растущий спрос со стороны Китая - Минторг КНР сообщил об увеличении квоты на использование зарубежной нефти негосударственными компаниями Китая на 2021 год более чем на 20% по сравнению с уровнем 2020 года (то есть на 823 тыс. б/с).

В среду, 4 ноября, в России был выходной, в то время как внешние площадки продолжили ралли в ожидании подведения итогов прошедших президентских и парламентских выборов в США. Нефть Brent превысила $41 за баррель на статистике Минэнерго США о падении запасов нефти в стране за неделю на 8 млн баррелей при прогнозах снижения на 0,6 млн баррелей, а также сокращение добычи (-600 тыс. б/с, до 10,5 млн б/с).

В итоге в четверг российские индексы подскочили к уровням почти месячной давности: индекс МосБиржи превысил 2860 пунктов, а взлет индекса РТС (+5,7%, выше 1170 пунктов) стал рекордным с марта за счет резкого укрепления рубля (доллар упал до 77 руб./$1, подешевев на 2,35 рубля).

Исход выборов президента США оставался неопределенным (кандидат от демократической партии Джо Байден опережал Трампа, однако последний подал иски в суд с требованием пересчета голосов в ряде штатов), а поддержку рынкам оказали перспективы сохранения разделенного Конгресса. Вероятное республиканское большинство в Сенате снижает шансы увеличения налогов и ужесточения регулирования, которых инвесторы ожидали в случае победы демократов.

В конце недели рынок акций РФ после локальной коррекции продолжил подъем, индексы обновили максимумы более чем за месяц, при этом индекс МосБиржи поднялся в район рубежа 2900 пунктов. Внешние площадки подавали смешанные сигналы, нефть Brent просела к $40 за баррель. Лидировали в росте бумаги "ФосАгро" (+5,4%) на новостях о планах компании выплатить рекордные дивиденды за III квартал (123 рубля на акцию) из нераспределенной чистой прибыли.

В США продолжился подсчет голосов в ряде принципиально важных для исхода президентских выборов американских штатов. Во многих из них Дональд Трамп изначально лидировал, а затем, ближе к завершению подсчетов, стал стремительно терять позиции. По сообщениям американских СМИ, это вызвано подсчетом бюллетеней, пришедших по почте уже после закрытия избирательных участков. Трамп считает, что эти бюллетени вообще не следует учитывать, раз они поступили уже после завершения голосования.

Оба кандидата в президенты США заявили о своей победе, Трамп намерен оспорить в суде результаты голосования во всех проигранных им штатах и дойти до Верховного суда. Это означает, что подведение итогов может затянуться на неопределенное время.

Тем временем, инвесторы позитивно восприняли перспективу сохранения разделенного Конгресса. Возможное удержание республиканцами контроля над Сенатом позволяет надеяться на отсутствие серьезных изменений в законодательстве, которые могут отрицательно сказаться на прибыли компаний.

Федрезерв на заседании 4-5 ноября ожидаемо сохранил ставку в диапазоне 0-0,25% годовых и отметил, что дальнейшая траектория движения экономики будет в значительной мере зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США.

По итогам недели с 2 по 6 ноября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги Polymetal (+14%), "НОВАТЭКа" (+14%), ПАО "Полюс" (+14%); хуже рынка оказались бумаги "Аптечной сети 36,6" (-2%), "Совкомфлота" (-1%), ПАО "Россети Сибирь" (-1%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе будут определять новости вокруг итогов президентских выборов в США. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2850-2950 пунктов, для индекса РТС - 1100-1250 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".