Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 77,5-78,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 77,5-78,5 руб./$1 и и на уровне 91,5-92,5 в паре с европейской валютой, отмечается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Отечественная валюта дешевеет к доллару и евро на фоне ожидания окончательных итогов выборов президента в США, - комментирует Тузов. - Также на рынки оказывает давление фактор пандемии и опасения относительно новой программы стимулирования экономики от ФРС. Очевидно, что перспектива принятия нового пакета отодвигается во времени и может быть проблематичной, так как демократы не получают контроль над обеими палатами Конгресса. Кроме того, снижаются и нефтяные котировки на опасения снижения спроса на энергоносители в результате карантинных мер в Европе".

Январские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 2,81% (39,78 долларов за баррель), цена декабрьских фьючерсов на нефть WTI сократилась на 3,15% (37,57 долларов за баррель), констатирует эксперт.