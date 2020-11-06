Китайские акции в настоящее время являются обязательной частью инвестиционного портфеля – "Атон-менеджмент"

Китайские акции в настоящее время являются обязательной частью инвестиционного портфеля, говорится в аналитическом материале директора инвестиционного департамента УК "Атон-менеджмент" Евгения Малыхина.

"Один из ключевых вопросов для тех, кто торгует на финансовых рынках, - что будет с долларом против корзины валют, - отмечает Малыхин. - Если американская валюта будет слабеть, то это хорошо для EM и товарных рынков. И наоборот. В ближайшее время доллар может ослабнуть. Негативный фактор для доллара – рост денежной массы в США за последние месяцы и ожидание низких ставок по доллару, как минимум, на три года вперед".

Что должно быть сейчас в портфелях у инвесторов обязательно – это китайские акции, уверен эксперт. "У нас хороший взгляд на развивающиеся рынки, особенно на Китай. Также мы позитивно смотрим на российский рынок как в плане акций, так и в плане долга. Если нам предстоят низкие ставки на ближайшие три года, как говорит ФРС, или даже на десятилетия, то это будет иметь глобальное влияние на финансы. Акции будут занимать в жизни каждого домохозяйства больше места, чем сейчас", - прогнозирует Малыхин.