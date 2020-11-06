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06 ноября 2020 года 18:40
Китайские акции в настоящее время являются обязательной частью инвестиционного портфеля – "Атон-менеджмент"
Китайские акции в настоящее время являются обязательной частью инвестиционного портфеля, говорится в аналитическом материале директора инвестиционного департамента УК "Атон-менеджмент" Евгения Малыхина. "Один из ключевых вопросов для тех, кто торгует на финансовых рынках, - что будет с долларом против корзины валют, - отмечает Малыхин. - Если американская валюта будет слабеть, то это хорошо для EM и товарных рынков. И наоборот. В ближайшее время доллар может ослабнуть. Негативный фактор для доллара – рост денежной массы в США за последние месяцы и ожидание низких ставок по доллару, как минимум, на три года вперед". Что должно быть сейчас в портфелях у инвесторов обязательно – это китайские акции, уверен эксперт. "У нас хороший взгляд на развивающиеся рынки, особенно на Китай. Также мы позитивно смотрим на российский рынок как в плане акций, так и в плане долга. Если нам предстоят низкие ставки на ближайшие три года, как говорит ФРС, или даже на десятилетия, то это будет иметь глобальное влияние на финансы. Акции будут занимать в жизни каждого домохозяйства больше места, чем сейчас", - прогнозирует Малыхин.
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06 ноября 2020 года 19:55
Москва. 6 ноября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти и выборов в США, а также в рамках коррекции после сильного укрепления по итогам предыдущих торгов. читать дальше
.06 ноября 2020 года 19:38
Рынок акций РФ в начале ноября поднялся к уровням месячной давности на фоне общемирового ралли в ожидании итогов президентских и парламентских выборов в США. Индекс Мосбиржи подскочил в район 2900 пунктов, индекс РТС - к 1180 пунктам на фоне резкого укрепления рубля, общий "бычий" настрой сдерживался оттоком средств нерезидентов, сделавших ставку на победу демократа Джо Байдена на выборах в США. читать дальше
.06 ноября 2020 года 19:19
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Москва. 6 ноября. Рынок акций РФ в пятницу вырос на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок после недельного ралли на ожиданиях итогов президентских и парламентских выборов в США. Индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы за месяц, при этом первый поднялся в район рубежа 2900 пунктов, а локомотивом роста выступили бумаги "ФосАгро", золотодобытчиков и металлургов. читать дальше
.06 ноября 2020 года 19:14
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 77,5-78,5 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 77,5-78,5 руб./$1 и и на уровне 91,5-92,5 в паре с европейской валютой, отмечается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Отечественная валюта дешевеет к доллару и евро на... читать дальше
.06 ноября 2020 года 19:02
Аналитики Sberbank CIB считают, что на следующей неделе рубль может ослабнуть до 78-79 руб./$1. По мере снижения неопределенности рубль продолжит укрепляться до 70 руб./$1 к концу года, отмечается в комментарии банка. "Рубль после прошедших выборов в США восстановился на этой неделе до 77 за... читать дальше
.06 ноября 2020 года 18:55
Влияние итогов выборов в США на долговые рынки будет умеренным, считает старший управляющий активами УК "Атон-менеджмент" Константин Глазов. "Программы кандидатов по увеличению дефицита бюджета схожи, - полагает эксперт. - Победа республиканцев сохранит статус кво, победа демократов принесет... читать дальше
.06 ноября 2020 года 18:15
Аналитики Goldman Sachs рекомендуют покупать акции британских банков HSBC, NatWest и Standard Chartered Plc (StanChart), но продавать бумаги Lloyds Banking Group. "Мы предпочитаем британские имена с международным присутствием, - говорится в сообщении американского банка. - Мы присвоили рейтинг... читать дальше
.06 ноября 2020 года 18:00
Ожидания усиления денежно-кредитного стимулирования ФРС США умеренно негативны для доллара - Julius Baer
Ожидания усиления денежно-кредитного стимулирования ФРС США умеренно негативны для доллара, 3-месячный прогноз для пары EUR/USD - район 1,20, говорится в комментарии Julius Baer. Итоги ноябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США соответствуют ожиданиям, отмечает... читать дальше
.06 ноября 2020 года 17:33
Оспаривание итогов голосования и разбирательства по подсчету голосов в США могут вызвать новую волну негатива – "Атон"
Оспаривание итогов голосования и разбирательства по подсчету голосов в США могут вызвать новую волну негатива, отмечается в комментарии ведущего стратега "Атона" Алексея Каминского. "Подведение итогов выборов президента США в самом разгаре. Пока еще нельзя с уверенностью сказать, кто из двух... читать дальше
.06 ноября 2020 года 17:15
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с $13,2 до $13,5 за штуку в ожидании сильных результатов компании за третий квартал 2020 года, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была... читать дальше
.06 ноября 2020 года 16:46
Ослабления доллара США в ближайшие несколько месяцев будет недостаточно, чтобы обеспечить продолжительное ралли на рынке золота, сообщается в комментарии Julius Baer. "Склонность к риску вернулась на финансовые рынки, тем не менее, золото показало рост благодаря ослаблению доллара США. Несмотря... читать дальше
.06 ноября 2020 года 16:30
Аналитики "Открытие Брокер" считают, что в целом перспективы рубля на укрепление до конца года сохраняются. Главным событием как для рубля, так и других валют развивающихся стран должно стать возвращение американской политической системы к рассмотрению экономического пакета, говорится в... читать дальше
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Москва. 6 ноября. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине, корректируясь вниз после сильного укрепления по итогам предыдущих торгов и в ожидании новых драйверов. читать дальше
.06 ноября 2020 года 15:41
Закрытие индекса Мосбиржи в пятницу пройдет, скорее всего, в диапазоне 2780-2925 пунктов - "Фридом Финанс"
Аналитики "Фридом Финанс" полагают, что закрытие индекса Мосбиржи в пятницу пройдет, скорее всего, в диапазоне 2780-2925 пунктов, говорится в комментарии компании. "Сохраняющаяся на фондовых площадках мира эластичность спроса позволяет рассчитывать на продолжение роста российского рынка в ходе... читать дальше
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