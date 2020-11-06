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06 ноября 2020 года 15:50

Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро в рамках коррекции после сильного роста накануне

Москва. 6 ноября. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине, корректируясь вниз после сильного укрепления по итогам предыдущих торгов и в ожидании новых драйверов.

Курс доллара США составил 77,48 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 48 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 92,04 руб./EUR1, подорожав на 98,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 70,6 копейки - до 84,03 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,2684 рубля, до 77,1875 руб./$1, и опустил курс евро на 77,15 копейки, до 91,3514 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в рамках коррекции после роста накануне. Инвесторы находятся в ожидании итогов выборов в США и беспокоятся относительно эпидемиологической ситуации в Европе. Кроме того, трейдеры продолжают оценивать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Дональд Трамп уже заявил, что не намерен оставлять власть без борьбы, если в конечном итоге проиграет выборы. Он планирует оспорить результаты подсчета голосов в судебном порядке. При этом кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в пятницу вырвался вперед в штате Джорджия, где осталось подсчитать 1% голосов, свидетельствуют данные телеканала Fox News. Победа в штате позволит ему объявить о победе на выборах.

Обеспокоенность инвесторов продолжают вызывать данные по распространению коронавируса в Европе и ужесточение мер, на которое идут европейские власти с целью сдержать распространение инфекции. В Италии и Испании зафиксировали антирекорды по количеству летальных исходов от COVID-19. Ограничения на передвижения людей были введены в некоторых районах Дании, в то время как в Греции с субботы вводится общенациональный карантин.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам заседания 4-5 ноября, как и ожидалось. Американский ЦБ подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что перспективы экономики США остаются "крайне неопределенными" в условиях пандемии коронавируса, и отметил некоторое замедление темпов восстановления экономической активности в последние месяцы. Несколько раз за время выступления Пауэлл призвал Конгресс принять новый пакет стимулирующих мер.

Тем временем вероятность принятия крупного пакета стимулов в США ослабевает, поскольку надежды на то, что демократы получат контроль над обеими палатами Конгресса, не оправдываются. Республиканцы могут сохранить контроль над Сенатом, а демократы - над Палатой представителей.

На данный момент демократы и республиканцы пока получили равное количество мест в Сенате - по 48. Чтобы получить большинство в Сенате, одной из партий необходимо получить как минимум еще три места, чтобы занять необходимые 51.

Демократы в данный момент лидируют по числу мест в Палате представителей Конгресса США - они получили 208 мест в то время, как республиканцы - 193. Для получения контроля над палатой им необходимо получить еще минимум 10 мест.

Таким образом, вне зависимости от того, кто станет президентом, принять новый пакет стимулирующих мер ему будет сложно, пишет Dow Jones.

"Ключевые решения о возможном расширении программы покупки активов ФРС могут быть приняты на декабрьском заседании (15-16 декабря), если к тому моменту ситуация с бюджетным пакетом не прояснится и экономические прогнозы для США не улучшатся. В случае необходимости (резкая дестабилизация финансовых рынков) ФРС может быстро принять экстренные корректирующие меры и между заседаниями, как это было уже не раз. Итоги нынешнего заседания, на наш взгляд, сейчас нейтральны для рынка. В целом ожидаемый длительной период ультрамягкой политики ФРС и готовность к дополнительным мерам поддержки позитивны для рисковых активов, однако они уже заложены в ожидания. Сейчас главное внимание привлечено к президентским выборам в США (признание победителя, риски дестабилизации), срокам и масштабам ожидаемого бюджетного антикризисного пакета в США и к экономическим последствиям ухудшения эпидемиологической ситуации в мире", - подчеркивает руководитель отдела макроэкономического анализа ГК "Финам" Ольга Беленькая.

Цены на нефть продолжают снижение днем в пятницу на фоне ухудшения перспектив спроса из-за пандемии. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу уменьшилась на 2,81% - до $39,78 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 3,15% - до $37,57 за баррель.

Однако по итогам недели Brent может прибавить более 7%, WTI - более 6%, пишет Trading Economics. Росту нефтяных цен ранее на этой неделе способствовали данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе почти на 8 млн, а также ожидания, что страны ОПЕК+ отложат запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти.

"После активного трехдневного роста в четверг нефтяные котировки перешли к коррекции, которая продолжается и в пятницу. При этом активность торгов снизилась из-за неопределенности по поводу результатов выборов президента США. От того, кто сядет в президентское кресло, могут зависеть перспективы нефтяного рынка не только в США, но и в мире. По предварительным подсчетам кандидат от демократов Джо Байден опережает Дональда Трампа. Тем временем эпидемия коронавируса продолжает наступать. Участники рынка с тревогой смотрят на ситуацию, поскольку стремительное расширение пандемии все больше увеличивает риски нового общемирового карантина, по аналогии с весенним. Ряд крупных стран Европы уже объявили месячный локдаун. Для рынка нефти ужесточение ограничений на мобильность граждан является очень чувствительным, поскольку более 60% спроса на нефть формируется со стороны наземного транспорта", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

"Российская валюта в пятницу торгуется без выраженной динамики, несколько слабея к уровням четверга после выраженного роста ранее, за доллар дают около 77,5 рублей. Минфин в ноябре сократит объем операций на валютном рынке как из-за продолжающегося увеличения объема добычи, так и из-за существенной корректировки в сентябре, поэтому этот фактор поддержки российской валюты ослабит свое влияние. При этом в целом же поводы для негатива ослабли, что позволит рублю консолидироваться на текущих уровнях. Тем не менее текущая динамика не выглядит устойчивой, повышенная волатильность сохранится в ближайшее время", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

ЦБ РФ 3 ноября продал валюту на 9,6 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 9,9 млрд рублей. На прошлой неделе объем продажи валюты в целом составил 49,4 млрд рублей.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER), в объеме 2,9 млрд рублей в день.

Кроме того, с 26 октября регулятор приступил к продаже валюты в рамках конвертации средств ФНБ для покупки акций "Аэрофлота" (MOEX: AFLT). Объем дополнительных продаж валюты (с учетом сделок по Сбербанку и "Аэрофлоту") в день не должен превышать 4 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слабо изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,46% и 4,51% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежнем уровне - 4,54% и 4,69% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 1 б.п. - до 4,73% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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