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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Ослабление доллара не сможет обеспечить продолжительное ралли золота - Julius Baer
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06 ноября 2020 года 16:46
Ослабление доллара не сможет обеспечить продолжительное ралли золота - Julius Baer
Ослабления доллара США в ближайшие несколько месяцев будет недостаточно, чтобы обеспечить продолжительное ралли на рынке золота, сообщается в комментарии Julius Baer. "Склонность к риску вернулась на финансовые рынки, тем не менее, золото показало рост благодаря ослаблению доллара США. Несмотря на то, что доллар должен еще немного сдать позиции, этого не должно оказаться достаточно, чтобы вызвать более продолжительное ралли на рынке золота, поскольку мы прогнозируем рост доходности облигаций и угасание спроса на защитные активы. Мы сохраняем нейтральную позицию по золоту и по-прежнему рассматриваем оспариваемый исход выборов в США как самый большой краткосрочный риск роста", - пишет руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке.
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06 ноября 2020 года 18:55
Влияние итогов выборов в США на долговые рынки будет умеренным, считает старший управляющий активами УК "Атон-менеджмент" Константин Глазов. "Программы кандидатов по увеличению дефицита бюджета схожи, - полагает эксперт. - Победа республиканцев сохранит статус кво, победа демократов принесет... читать дальше
.06 ноября 2020 года 18:40
Китайские акции в настоящее время являются обязательной частью инвестиционного портфеля – "Атон-менеджмент"
Китайские акции в настоящее время являются обязательной частью инвестиционного портфеля, говорится в аналитическом материале директора инвестиционного департамента УК "Атон-менеджмент" Евгения Малыхина. "Один из ключевых вопросов для тех, кто торгует на финансовых рынках, - что будет с долларом... читать дальше
.06 ноября 2020 года 18:15
Аналитики Goldman Sachs рекомендуют покупать акции британских банков HSBC, NatWest и Standard Chartered Plc (StanChart), но продавать бумаги Lloyds Banking Group. "Мы предпочитаем британские имена с международным присутствием, - говорится в сообщении американского банка. - Мы присвоили рейтинг... читать дальше
.06 ноября 2020 года 18:00
Ожидания усиления денежно-кредитного стимулирования ФРС США умеренно негативны для доллара - Julius Baer
Ожидания усиления денежно-кредитного стимулирования ФРС США умеренно негативны для доллара, 3-месячный прогноз для пары EUR/USD - район 1,20, говорится в комментарии Julius Baer. Итоги ноябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США соответствуют ожиданиям, отмечает... читать дальше
.06 ноября 2020 года 17:33
Оспаривание итогов голосования и разбирательства по подсчету голосов в США могут вызвать новую волну негатива – "Атон"
Оспаривание итогов голосования и разбирательства по подсчету голосов в США могут вызвать новую волну негатива, отмечается в комментарии ведущего стратега "Атона" Алексея Каминского. "Подведение итогов выборов президента США в самом разгаре. Пока еще нельзя с уверенностью сказать, кто из двух... читать дальше
.06 ноября 2020 года 17:15
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с $13,2 до $13,5 за штуку в ожидании сильных результатов компании за третий квартал 2020 года, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была... читать дальше
.06 ноября 2020 года 16:30
Аналитики "Открытие Брокер" считают, что в целом перспективы рубля на укрепление до конца года сохраняются. Главным событием как для рубля, так и других валют развивающихся стран должно стать возвращение американской политической системы к рассмотрению экономического пакета, говорится в... читать дальше
.06 ноября 2020 года 16:07
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии в пятницу будет склонен к снижению и протестирует уровень 3430 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 демонстрирует уверенный импульс и в среднесрочной перспективе пока склонен к росту. Тем не менее, наиболее вероятно, что... читать дальше
.06 ноября 2020 года 15:50
Москва. 6 ноября. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине, корректируясь вниз после сильного укрепления по итогам предыдущих торгов и в ожидании новых драйверов. читать дальше
.06 ноября 2020 года 15:41
Закрытие индекса Мосбиржи в пятницу пройдет, скорее всего, в диапазоне 2780-2925 пунктов - "Фридом Финанс"
Аналитики "Фридом Финанс" полагают, что закрытие индекса Мосбиржи в пятницу пройдет, скорее всего, в диапазоне 2780-2925 пунктов, говорится в комментарии компании. "Сохраняющаяся на фондовых площадках мира эластичность спроса позволяет рассчитывать на продолжение роста российского рынка в ходе... читать дальше
.06 ноября 2020 года 14:46
Среднесрочный инвестиционный потенциал роста индекса Мосбиржи все еще не реализован, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. Как отмечает аналитик инвесткомпании, за истекший почти месяц к концу октября спред доходностей падал в область 40%, к среднеисторическим метрикам, что объяснялось... читать дальше
.06 ноября 2020 года 14:24
Доллар отыгрывает потери четверга на большинстве валютных площадок EM, сообщается в комментарии "Велес Капитала". "Днем в пятницу на валютных площадках наблюдаются смешанные настроения, - комментирует аналитик инвесткомпании Юрий Кравченко. - С одной стороны, доллар, хоть уже и не так... читать дальше
.06 ноября 2020 года 13:58
Валютный рынок сохранит повышенную волатильность в ближайшее время несмотря на то, что поводы для негатива ослабли, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Российская валюта в пятницу торгуется без выраженной динамики, несколько слабея к уровням четверга после выраженного роста... читать дальше
.06 ноября 2020 года 13:23
Потенциал снижения доходности среднесрочных и долгосрочных ОФЗ сохраняется, считают аналитики "ВТБ Капитала". Доказательством, по их мнению, служит тот факт, что даже после ралли четверга доходности среднесрочных и длинных ОФЗ остаются примерно на 50 бп выше минимальных значений текущего года,... читать дальше
.06 ноября 2020 года 12:59
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Bristol Myers с целевым уровнем $79,94/акция, что подразумевает потенциал роста в размере 25,4% от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Акции Bristol Myers находятся в числе наших рекомендаций... читать дальше
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