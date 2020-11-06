S&P500 в пятницу протестирует уровень 3430 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии в пятницу будет склонен к снижению и протестирует уровень 3430 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P500 демонстрирует уверенный импульс и в среднесрочной перспективе пока склонен к росту. Тем не менее, наиболее вероятно, что восходящая динамика временно приостановится, поскольку индекс широкого рынка подошел к верхней границе фигуры "треугольник" на дневном графике, а также локально перекуплен после нескольких дней стремительного роста", - указывает младший аналитик Михаил Денисламов.