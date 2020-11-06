Среднесрочный потенциал роста индекса Мосбиржи еще не реализован - BCS Express

Среднесрочный инвестиционный потенциал роста индекса Мосбиржи все еще не реализован, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

Как отмечает аналитик инвесткомпании, за истекший почти месяц к концу октября спред доходностей падал в область 40%, к среднеисторическим метрикам, что объяснялось перепроданностью российского рынка, однако по итогам 5 ноября, дисконт опять расширился до 50%. Это говорит, по мнению Зельцера, о сохраняющейся недоинвестированности отечественно рынка акций и до сих пор присутствующем влиянии негативных факторов ценообразования инструментов.

"Таким образом, несмотря на существенный отскок рынка акций за последнюю неделю, спред доходностей индекса Мосбиржи и S&P 500 остается значимым. Индикативная стоимость риска российских бумаг снизилась за месяц на 5%, однако на вчерашний день все еще составляла не менее 11% относительно глобального американского бенчмарка. Среднесрочный инвестиционный потенциал роста индекса МосБиржи все еще не реализован", - заключает эксперт BCS Express.