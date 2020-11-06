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06 ноября 2020 года 14:24
Доллар отыгрывает потери четверга на большинстве валютных площадок EM - "Велес Капитал"
Доллар отыгрывает потери четверга на большинстве валютных площадок EM, сообщается в комментарии "Велес Капитала". "Днем в пятницу на валютных площадках наблюдаются смешанные настроения, - комментирует аналитик инвесткомпании Юрий Кравченко. - С одной стороны, доллар, хоть уже и не так сильно, как накануне, но продолжал терять позиции к корзине основных мировых валют. В частности, курс евро против доллара поднимался к двухнедельному максимуму, несмотря на дальнейшее ухудшение эпидемиологической обстановки в европейском регионе (так, например, количество новых случаев заражения за день в Италии и Франции достигло нового максимума с начала пандемии)". Одновременно на большинстве валютных площадок EM доллар отыгрывал вчерашние потери. В минусе к американской валюте днем в пятницу торговались российский рубль, южноафриканский рэнд, индийская рупия, мексиканское песо. Турецкая лира продолжала обновлять все новые исторические минимумы, опускаясь до отметки в 8,55 по доллару. По мнению Кравченко, ближе к вечеру на настроения инвесторов в том числе будут влиять данные по рынку труда в США, однако в целом аналитик не исключает, что до объявления окончательных итогов по подсчету голосов на американских выборах на валютных площадках развивающихся рынков игроки займут осторожную позицию.
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06 ноября 2020 года 18:55
Влияние итогов выборов в США на долговые рынки будет умеренным, считает старший управляющий активами УК "Атон-менеджмент" Константин Глазов. "Программы кандидатов по увеличению дефицита бюджета схожи, - полагает эксперт. - Победа республиканцев сохранит статус кво, победа демократов принесет... читать дальше
.06 ноября 2020 года 18:40
Китайские акции в настоящее время являются обязательной частью инвестиционного портфеля – "Атон-менеджмент"
Китайские акции в настоящее время являются обязательной частью инвестиционного портфеля, говорится в аналитическом материале директора инвестиционного департамента УК "Атон-менеджмент" Евгения Малыхина. "Один из ключевых вопросов для тех, кто торгует на финансовых рынках, - что будет с долларом... читать дальше
.06 ноября 2020 года 18:15
Аналитики Goldman Sachs рекомендуют покупать акции британских банков HSBC, NatWest и Standard Chartered Plc (StanChart), но продавать бумаги Lloyds Banking Group. "Мы предпочитаем британские имена с международным присутствием, - говорится в сообщении американского банка. - Мы присвоили рейтинг... читать дальше
.06 ноября 2020 года 18:00
Ожидания усиления денежно-кредитного стимулирования ФРС США умеренно негативны для доллара - Julius Baer
Ожидания усиления денежно-кредитного стимулирования ФРС США умеренно негативны для доллара, 3-месячный прогноз для пары EUR/USD - район 1,20, говорится в комментарии Julius Baer. Итоги ноябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США соответствуют ожиданиям, отмечает... читать дальше
.06 ноября 2020 года 17:33
Оспаривание итогов голосования и разбирательства по подсчету голосов в США могут вызвать новую волну негатива – "Атон"
Оспаривание итогов голосования и разбирательства по подсчету голосов в США могут вызвать новую волну негатива, отмечается в комментарии ведущего стратега "Атона" Алексея Каминского. "Подведение итогов выборов президента США в самом разгаре. Пока еще нельзя с уверенностью сказать, кто из двух... читать дальше
.06 ноября 2020 года 17:15
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с $13,2 до $13,5 за штуку в ожидании сильных результатов компании за третий квартал 2020 года, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была... читать дальше
.06 ноября 2020 года 16:46
Ослабления доллара США в ближайшие несколько месяцев будет недостаточно, чтобы обеспечить продолжительное ралли на рынке золота, сообщается в комментарии Julius Baer. "Склонность к риску вернулась на финансовые рынки, тем не менее, золото показало рост благодаря ослаблению доллара США. Несмотря... читать дальше
.06 ноября 2020 года 16:30
Аналитики "Открытие Брокер" считают, что в целом перспективы рубля на укрепление до конца года сохраняются. Главным событием как для рубля, так и других валют развивающихся стран должно стать возвращение американской политической системы к рассмотрению экономического пакета, говорится в... читать дальше
.06 ноября 2020 года 16:07
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии в пятницу будет склонен к снижению и протестирует уровень 3430 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 демонстрирует уверенный импульс и в среднесрочной перспективе пока склонен к росту. Тем не менее, наиболее вероятно, что... читать дальше
.06 ноября 2020 года 15:50
Москва. 6 ноября. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине, корректируясь вниз после сильного укрепления по итогам предыдущих торгов и в ожидании новых драйверов. читать дальше
.06 ноября 2020 года 15:41
Закрытие индекса Мосбиржи в пятницу пройдет, скорее всего, в диапазоне 2780-2925 пунктов - "Фридом Финанс"
Аналитики "Фридом Финанс" полагают, что закрытие индекса Мосбиржи в пятницу пройдет, скорее всего, в диапазоне 2780-2925 пунктов, говорится в комментарии компании. "Сохраняющаяся на фондовых площадках мира эластичность спроса позволяет рассчитывать на продолжение роста российского рынка в ходе... читать дальше
.06 ноября 2020 года 14:46
Среднесрочный инвестиционный потенциал роста индекса Мосбиржи все еще не реализован, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. Как отмечает аналитик инвесткомпании, за истекший почти месяц к концу октября спред доходностей падал в область 40%, к среднеисторическим метрикам, что объяснялось... читать дальше
.06 ноября 2020 года 13:58
Валютный рынок сохранит повышенную волатильность в ближайшее время несмотря на то, что поводы для негатива ослабли, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Российская валюта в пятницу торгуется без выраженной динамики, несколько слабея к уровням четверга после выраженного роста... читать дальше
.06 ноября 2020 года 13:23
Потенциал снижения доходности среднесрочных и долгосрочных ОФЗ сохраняется, считают аналитики "ВТБ Капитала". Доказательством, по их мнению, служит тот факт, что даже после ралли четверга доходности среднесрочных и длинных ОФЗ остаются примерно на 50 бп выше минимальных значений текущего года,... читать дальше
.06 ноября 2020 года 12:59
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Bristol Myers с целевым уровнем $79,94/акция, что подразумевает потенциал роста в размере 25,4% от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Акции Bristol Myers находятся в числе наших рекомендаций... читать дальше
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