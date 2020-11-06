Валютный рынок сохранит повышенную волатильность в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"

Валютный рынок сохранит повышенную волатильность в ближайшее время несмотря на то, что поводы для негатива ослабли, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Российская валюта в пятницу торгуется без выраженной динамики, несколько слабея к уровням четверга после выраженного роста ранее, за доллар дают около 77,3 руб. Минфин в ноябре сократит объем операций на валютном рынке как из-за продолжающегося увеличения объема добычи, так и из-за существенной корректировки в сентябре, поэтому этот фактор поддержки российской валюты ослабит свое влияние. При этом в целом же поводы для негатива ослабли, что позволит рублю консолидироваться на текущих уровнях. Тем не менее, текущая динамика не выглядит устойчивой, повышенная волатильность сохранится в ближайшее время", - отмечают специалисты банка.