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06 ноября 2020 года 11:40

Утренняя коррекция рынка акций РФ вниз не получила продолжения благодаря крепости нефти

Москва. 6 ноября. Коррекция рынка акций РФ вниз утром в пятницу не получила продолжения из-за закрепления нефти Brent выше рубежа $40 за баррель, а также смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в ожидании подведения итогов выборов в США

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2859,32 пункта (-0,1%, на старте торгов индекс опускался в район 2830 пунктов), индекс РТС - 1168,52 пункта (-0,2%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,9%.

Доллар стоит 77,06 рубля (+0,06 рубля), золото - $1950,3 за унцию (+0,2%).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,6% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,9%), "Московской биржи" (+1,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, первая реакция рынка на промежуточные итоги выборов в США могла быть избыточно оптимистичной, в то время как до сих пор сохраняется неопределенность в отношении окончательных результатов (в особенности в отношении распределения мест в Сенате).

Во второй половине дня (16:30 МСК) ожидается выход данных по рынку труда США (non-farm payrolls), что может стать дополнительным фактором повышения волатильности. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение доллара из-за упавшей нефти (Brent опустилась к $40 за баррель).

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на финансовые рынки в конце недели пришла локальная коррекция. Причин для недавней эйфории рынков немного. Республиканцы получили большинство в Сенате США и теперь могут заблокировать решение Байдена, если он сядет в кресло главы Белого дома и решит утвердить повышение налогов. Тем временем, сценарий выборов развивается по худшему варианту: оба кандидата заявили о своей победе. При этом Трамп грозит оспорить в суде результаты голосования во всех штатах, где он проиграл, и дойти до Верховного суда. Это значит, что вопрос о новом президенте может затянуться на недели, если не месяцы, и на рынках снова будет сохраняться неопределенность, которая и вызывала предвыборные распродажи.

Если внешний фон не улучшится, то распродажи акций под вечер пятницы могут усилиться на опасениях, что за выходные западные инвесторы вновь вспомнят о росте заболеваемости коронавирусом и начнут следующую неделю с продаж. Впрочем, какие-либо прогнозы в последнее время давать трудно - рынки очень волатильны.

Нефть просела из-за европейских "локдаунов" и роста добычи в Ливии. В совокупности эти два фактора приводят к локальному переизбытку нефти чуть менее чем в 3 млн б/с - это более трети от действующего сейчас для стран ОПЕК+ объема уменьшения добычи. Риски ухода нефти Brent под отметку $39 за баррель и дальнейшего снижения в район $35 за баррель сохраняются, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, после выборной эйфории в США на рынке вновь задумываются о карантинных перспективах в развитых странах из-за непрекращающегося роста заболеваемости COVID-19. Итоги президентских выборов в США также остаются неясными из-за длительного подсчета голосов, присланных по почте. Соответственно, "эффект пятницы" может сказаться на широком спектре активов, включая российский рынок. После многодневного ралли у многих, кто торгует внутри недели, возникнет желание зафиксировать прибыль.

Главным фактором роста российского рынка накануне стали предварительные итоги выборов в США. Республиканцы сохранят контроль над Сенатом, что будет ограничивать инициативы возможного победителя президентской гонки демократа Джо Байдена. Более того, позиции демократов в Палате представителей также могут немного ослабнуть. Соответственно, даже без Дональда Трампа, которому приписывают симпатии к России, американская политическая система не станет "сумасшедшим принтером" по печатанию новых рестрикций для РФ. Более того, антироссийская тема на прошедших выборах явно не заладилась и не стала ключевым моментом агитации кандидатов. Заявления демократа Джо Байдена о желании уничтожить нефтяную отрасль больше работают в пользу российской нефтянки, так как уничтожение, скорее всего, начнется со сланцевых производителей в США. В остальном никто не будет против чуть более "зеленой" экономики и роста расходов в долларах США, что позитивно для активов развивающихся стран, считает Кочетков.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, оптимизм, подогревавший мировые фондовые рынки большую часть недели, к ее концу несколько ослаб. Сохраняется неопределенность с результатами президентских выборов в США, где подсчет голосов избирателей в ключевых штатах должен быть завершен в пятницу. Близкие результаты двух кандидатов и подозрения Трампа по поводу фальсификаций настраивают на сохранение волатильности до конца текущего года.

С другой стороны, поддержку рынкам оказывают ожидания стимулов в США и изменений в политике потенциально нового президента США Джо Байдена, но распространение COVID-19 и угроза ухудшения экономики оказывают сдерживающее влияние. Индекс МосБиржи на неделе вернулся в привычный диапазон последних двух месяцев - 2800-2900 пунктов. Учитывая некоторое ослабление позитивных импульсов на мировых рынках и в нефти, индекс МосБиржи способен в пятницу расположиться посреди указанного диапазона, считает Р.Антонов.

В США индексы акций в четверг выросли на 2-2,6%, завершив в плюсе четвертую сессию подряд, и могут продемонстрировать максимальный недельный рост с апреля. Инвесторы надеются, что в ближайшее время будет определен исход президентских выборов и выборов в Конгресс США.

В данный момент продолжается подсчет голосов в ряде принципиально важных для исхода президентских выборов американских штатов. Во многих из них Дональд Трамп изначально лидировал, а затем, ближе к завершению подсчетов, стал стремительно терять позиции. Американские СМИ отмечают, что в основном это - результат подсчета бюллетеней, пришедших по почте уже после закрытия избирательных участков. Трамп считает, что эти бюллетени вообще не следует учитывать, раз они поступили уже после завершения голосования.

Если на финальном этапе завершения подсчетов голосов в "колеблющихся" штатах не произойдет сюрпризов, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден наберет достаточно голосов для победы. Трамп и его предвыборный штаб дали понять, что не примут этот результат и будут оспаривать его через суды. Как отмечают наблюдатели, при таком развитии событий точка в споре о том, кто победил на выборах, может быть поставлена лишь через несколько недель.

"Бычьи" настроения на фондовом рынке могут быть обусловлены перспективой сохранения разделенного Конгресса, говорят аналитики. Возможное удержание республиканцами контроля над Сенатом позволяет надеяться на отсутствие серьезных изменений в законодательстве, которые могут отрицательно сказаться на прибыли компаний.

Выборы в США отодвинули на второй план очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которая ожидаемо оставила ставку неизменной в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности. Дальнейшая траектория движения экономики будет в значительной мере зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, отмечают в ФРС.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), слабо "минусует" Европа (европейские индексы просели в начале торгов в пределах 0,3%) и отыграли большую часть утреннего снижения американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 сократил снижение до 0,2% с утренних 0,7%).

По последним данным, кандидат от Демократической партии Байден опережает Трампа, набирая 264 голоса членов коллегии выборщиков из необходимых 270 при 214 голосах у Трампа.

Аналитики предупреждают, что отсутствие явного победителя может повысить неопределенность на рынках, что окажет давление на акции.

Президент США, пытающийся переизбраться на посту, фактически заявил, что не намерен оставлять власть без борьбы, если в конечном итоге проиграет выборы. Он планирует оспорить результаты подсчета голосов в судебном порядке.

Объем промпроизводства в Германии в сентябре увеличился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Аналитики в среднем ожидали роста показатели на 2,7%, сообщает Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в августе показатель вырос на 0,5%, а не снизился на 0,2%, как было объявлено ранее.

Нефть утром в пятницу просела на фоне ухудшения перспектив спроса в связи с растущей заболеваемостью COVID-19 по всему миру и новым витком карантинных мер, однако цена Brent остается выше $40 за баррель и находится на $0,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $40,59 за баррель (-0,8% и -0,7% в четверг), декабрьская цена WTI - $38,43 за баррель (-0,9% и -0,9% накануне).

С начала текущей недели Brent подорожала на 11%, WTI - более чем на 8%, на ожиданиях, что страны ОПЕК+ отложат запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,2%), банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-1,1%).

Подорожали бумаги Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+2,1%), "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 14,1 млрд рублей (из них 4,65 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,14 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 932,34 млн рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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