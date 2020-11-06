"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Bristol Myers с целевым уровнем $79,94/акция, что подразумевает потенциал роста в размере 25,4% от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Акции Bristol Myers находятся в числе наших рекомендаций на покупку. По итогам квартала мы констатируем, что компания сохраняет уверенную положительную динамику продаж блокбастеров, и повышение собственных прогнозов Bristol Myers на текущий год в условиях пандемии коронавируса говорит о многом. Мы считаем, что пандемия не подорвет способность Bristol Myers демонстрировать достойный рост выручки, ведь появление опасного вируса не отменяет необходимости предотвращать тромбы, уменьшать риск инсультов, лечить рак и многое другое", - отмечает Саидова.

Американская биофармацевтическая компания Bristol Myers Squibb опубликовала финансовую отчетность за третий квартал. По итогам квартала выручка Bristol Myers Squibb выросла на 75% г/г и составила $10,54 млрд, превысив усредненные прогнозы на $210 млн, отмечается в комментарии "ФИНАМа". Чистая прибыль компании составил $1,872 млрд, увеличившись на 38,4%, а в скорректированном виде чистая прибыль достигла $1,63 на акцию и на 14 центов превзошла ожидания.

Продажи большинства ключевых наименований показали положительную динамику – Eliquis возросли на 9% до $2,95 млрд, Orencia – увеличились на 8% до $826 млн, Opdivo – снизились на 2% до $1,780 млрд, Yervoy – выросли на 26% до $446 млн. Продажи Revlimid, пополнившего линейку препаратов компании после приобретения Celgene, внесли $3,03 млрд в квартальную выручку Bristol Myers.

Компания повысила прогноз по скорректированной прибыли на акцию с диапазона $6,10-6,25 до $6,25-6,35, а по выручке – с диапазона $40,5-42,0 млрд до $41,5-42,0 млрд.