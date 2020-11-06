Рубль сохраняет потенциал укрепления до 75 руб./$1 к концу года - "ЛОКО-Инвест"

Потенциал укрепления рубля до 75 руб./$1 к концу года и до 72-72,50 руб./$1 в течение 1-го полугодия 2021г сохраняется, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Рубль в четверг вышел в лидеры ЕМ валют, прибавив за день более 2% и укрепившись до уровней около 77,00руб./$1. Начало дня выглядело несколько смешанно, когда рубль попытался вернуться к 78,50 на фоне локального спроса на валюту. Но его оказалось недостаточно, чтобы противостоять общему тренду, и день рубль завершал на локальных пиках", - отмечает Полевой.

Эксперт указывает, что недополученный объем нефтегазовых доходов в ноябре Минфин оценил в 68 млрд руб. против 77 млрд руб. в октябре, но тогда ошибка прогноза за предыдущий месяц в 50 млрд руб. увеличила общий объем продаж до 127 млрд руб., тогда как в этот раз ошибка была с обратным знаком (-18 млрд руб.), поэтому общий объем операций снизится до 50 млрд руб. или 2.5 млрд руб. в день помимо 4 млрд руб. по сделкам с акциями СБЕРа/Аэрофлота.

"Наличие интервенций - это фактор поддержки для рубля, пусть они и неспособны противостоять изменчивым краткосрочным потокам. Мы по-прежнему видим потенциал для укрепления рубля до 75 руб./$1 к концу года и 72-72,50 руб./$1 в течение 1П21. Но скорость укрепления рубля в последнее время выглядит чрезмерной, поэтому в пятницу рынок может взять паузу", - полагает Полевой.