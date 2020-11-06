Российские фонды акций и облигаций отчитались о крайне невысоких чистых притоках по итогам недели - BCS GM

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Российские фонды акций и облигаций отчитались о крайне невысоких чистых притоках по итогам недели с 29 октября по 4 ноября 2020 года, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) неделей ранее составил $20 млн, по данным EPFR Global.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетную неделю составил $20 млн против $20 млн притока неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $40 млн по сравнению с чистым притоком $10 млн на предыдущей неделе.

"В российские фонды вернулись оттоки - фонды под активным управлением и ETF показали чистое сокращение средств. Фонды акций GEM получили еще $405 млн притоков - импульс сохраняется 5 недель подряд, что позитивно. В разбивке по странам можно отметить Китай: после двух недель притоков в фонды Поднебесной, на каждую из которых пришлось по более чем $2 млрд, притоки существенно замедлились - по итогам недели инвесторы принесли всего $155 млн. Притоки в фонды Мексики течение 5 недель также остановились - совокупные чистые оттоки составили $86 млн. Мы полагаем, что инвесторы сохранят позитивный настрой в отношении активов EM, если победу на выборах одержит Джо Байден, однако Россия, скорее всего, останется в стороне", - говорится в обзоре.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый приток на уровне $15 млн (17 недель притока за последние 18 недель) по сравнению с притоком $40 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, чистый приток составил $6 млн (23 недели притока).

"Притоки в фонды облигаций GEM сократились до $378 млн, минимума за последние 5 недель. Интерес к облигациям EM остается стабильным с июля, и большинство фондов, ориентированных на Россию, сообщают о небольшом, но постоянном притоке уже 23 недели подряд", - пишут аналитики.