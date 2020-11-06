Участники рынка закладывают в цены скорую и безоговорочную победу Байдена - ITI Capital

Участники рынка закладывают в цены скорую и безоговорочную победу Джо Байдена, "дисконтируя" политическую нестабильность, отмечается в комментарии ITI Capital.

Байден уже получил более 72 млн голосов избирателей, что является историческим максимумом, хотя еще осталось подсчитать несколько миллионов бюллетеней.

Рост индексов стал максимальным с 9 апреля, констатируют эксперты ITI Capital. S&P 500 поднялся на 1,9%, до 3510,45 п., Dow Jones - на 1,9%, до 28390,18 п. В четвертый раз подряд оба индекса выросли как минимум на 1%, череда сессий, по итогам которых индикаторы оказались в плюсе, стала самой длинной с октября 1982 г. S&P 500 и Nasdaq 2% не дотягивают до своих рекордных значений начала сентября, Dow Jones примерно на 4% ниже февральского максимума.

"Росту Nasdaq способствовало удорожание акций IT-компаний: индекс поднялся на 2,6%, до 11890,93 п., что является третьим по величине показателем за всю историю наблюдений. Доходность 10-летних казначейских облигации повысилась до 0,775% с 0,768%. На рынках других стран наблюдались оптимистичные настроения. Stoxx Europe 600 прибавил 1%. В Азии в лидеры роста вышел рынок Гонконга", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Инвесторы ждут разделенного правительства, что, по мнению экспертов, может затруднить проведение крупных законодательных реформ, включая повышение налогов на прибыль организаций и регулирование деятельности технологических компаний. Такие перспективы повышают оптимизм участников рынков, в результате чего основные фондовые индексы приблизились к своим максимумам.

Штаб Трампа подготовил судебные иски, попросив пересчитать голоса в Висконсине, Пенсильвании, Мичигане и Джорджии, что, по мнению сторонников президента, должно улучшить его шансы на переизбрание. Суды в Джорджии и Мичигане в четверг быстро отклонили иски представителей Трампа.

Официальный подсчет голосов по итогам выборов в США при благоприятном сценарии может завершиться поздно вечером в пятницу, 6 ноября, или уже на выходных, если Джозеф Байден после исторической победы в Аризоне одержит верх в Неваде, где он сейчас лидирует. В таком случае он получит необходимые для победы 270 голосов выборщиков, иначе из-за судебных разбирательств, инициированных штабом Дональда Трампа, подсчет может затянуться до 16-20 ноября, крайнего срока их подсчета в последних четырех штатах, указывается в комментарии ITI Capital.

"Управляющие ФРС заявили, что пандемия создает значительные риски для экономики США, несмотря на недавнее улучшение статистических данных, однако не внесли никаких изменений в программу стимулирования. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор следит за двумя основными рисками для восстановления экономической активности: рост уровня заболеваемости, а также сокращение сбережений домашних хозяйств после истечения срока действия мер поддержки. Экономическая активность продолжила восстанавливаться, но темпы замедлились", - пишут аналитики ITI Capital.