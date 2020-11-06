Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 76,5-77,8 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 76,5-77,8 руб./$1 и 90,0-91,0 в паре с европейской валютой, отмечается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Отечественная валюта уверенно отыгрывает потери понедельника на фоне оптимизма мировых рынков и роста интереса инвесторов к риску, - отмечает Тузов. - В течение четвертой сессии подряд американские, азиатские и европейские площадки прибавляют, вслед за ними двигается и Мосбиржа. Однако в среднесрочной перспективе рынки по-прежнему будут находиться под давлением негативных факторов - второй волны пандемии, карантинных мер в странах ЕС (на карантин ушла Греция), также на рынки будут оказывать влияние нефтяные котировки".

Стоимость нефти эталонных марок в четверг снижалась на ожиданиях падения спроса при росте добычи в Ливии и отсутствия перспектив на пересмотр сделки ОПЕК+ с нового года. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,8% (40,9 долларов за баррель), декабрьские фьючерсы WTI опустились на 1,02% (38,75 долларов за баррель), констатирует эксперт "Универ Капитала".