Российские фонды акций и облигаций отчитались о крайне невысоких чистых притоках по итогам недели - BCS GM

Российские фонды акций и облигаций отчитались о крайне невысоких чистых притоках по итогам недели с 29 октября по 4 ноября 2020 года, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) неделей ранее составил $20 млн, по данным EPFR Global.