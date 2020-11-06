Утренние прогнозы: риски коррекции высоки

Аналитики полагают, что риски коррекции рынка акций РФ вниз в пятницу высоки - внешние факторы располагают к снижению, а также эффект пятницы может сказаться на широком спектре активов, включая российские акции.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России был слабо негативным. Индексы Азии торгуются разнонаправленно, но более неприятным является падение Brent ниже $40 за баррель. После выборной эйфории в США на рынке вновь задумываются о карантинных перспективах в развитых странах из-за непрекращающегося роста заболеваемости COVID-19. Итоги президентских выборов в США также остаются неясными из-за длительного подсчёта голосов по почте. Соответственно, эффект пятницы может сказаться на широком спектре активов, включая российский рынок. После многодневного ралли у многих, кто торгует внутри недели, возникнет желание зафиксировать прибыль".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,4-1,1%, в диапазоне 2830-2850 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2820, 2800 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2860, 2870 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может найти временную поддержку в районе 2830-2840 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций покажет в пятницу негативное открытие. Если внешний фон не улучшится, то распродажи под вечер могут усилиться на опасениях, что за выходные западные инвесторы вновь вспомнят о росте заболеваемости коронавирусом и начнут следующую неделю с продаж. Впрочем, какие-либо прогнозы в последнее время давать трудно - рынки очень волатильны. Однозначно можно сказать, что в пятницу "лучше рынка" будут выглядеть металлурги, которых поддержит ослабление рубля".

BCS Express (Василий Карпунин): "Внешний фон в пятницу утра складывается умеренно негативный. И с учетом результатов вечерних торгов в четверг предполагаем, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет ниже уровня закрытия четверга".

Sberbank CIB: "Рост индекса Мосбиржи в пятницу может приостановиться ввиду умеренно негативного внешнего фона. Штаб Дональда Трампа заявил, что в случае проигрыша на выборах президента собирается оспаривать их результаты, фьючерсы на североамериканские индексы в пятницу снижаются вместе с ценами на нефть, эпидемиологическая обстановка во всем мире ухудшается, отмечают специалисты Sberbank CIB".