Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут данные по рынку труда в США.

- "Мосэнерго" представит в пятницу отчётность за 3К20 по МСФО;

- В России запланирована публикация статистики по инфляции и по продажам легковых автомобилей;

- В США в центре внимания будут официальные данные по занятости вне сельского хозяйства за октябрь;

- В Германии выйдут данные по промышленному производству.