Рубль в пятницу может подешеветь до 78 руб./$1 - Sberbank CIB

Рубль в пятницу может подешеветь до 78 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Рубль в пятницу может подешеветь до 78 руб./$1 на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в США и Европе, считают специалисты Sberbank CIB. При этом, по их мнению, не исключено, что вечером пятницы он может укрепиться, если прояснятся итоги выборов в США и выйдут хорошие данные по американскому рынку труда.

Сохраняющаяся неопределённость вокруг итогов президентских и сенатских выборов в США негативно влияет на нефтяной рынок. Аналитики Sberbank CIB полагают, что, если эта неопределённость затянется, а пятничная статистика по рынку труда и действующим буровым установкам в США окажется неблагоприятной, нефть может подешеветь до $38,6–39,5/барр.

Утром пятницы на рынках наблюдается снижение спроса на риск, констатируют эксперты. Доходность рублёвых бумаг может вырасти в течение дня на 5–10 б.п., отмечают в Sberbank CIB : результаты выборов в США еще не ясны, поэтому до понедельника возможны сюрпризы, и в пятницу вероятна фиксация прибыли после значительных изменений котировок накануне.