Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу в диапазоне 2830-2850 пунктов - "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи в пятницу пройдет с понижением в пределах 0,4-1,1%, в диапазоне 2830-2850 пунктов. говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,4-1,1%, в диапазоне 2830-2850 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2820, 2800 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2860, 2870 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может найти временную поддержку в районе 2830-2840 пунктов", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Эксперт отмечает, что во второй половине пятницы в США состоится публикация блока значимых статистических показателей. Он будет включать в себя октябрьскую оценку уровня безработицы и занятости в несельскохозяйственном секторе (16:30 мск). Однако влияние этих и других макроэкономических данных на рынки, по мнению Манжоса, будет ослаблено на фоне ожиданий итогов президентских выборов за океаном.