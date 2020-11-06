Промсвязьбанк видит риск возврата курса рубля в пятницу в диапазон 78-80 руб./$1

Аналитики Промсвязьбанка в пятницу видят риск возврата курса рубля в диапазон 78-80 руб./$1, сообщается в комментарии банка.

"Сильное укрепление последних дней в условиях сохранения интриги относительно подведения итогов выборов в США и некоторое ухудшение настроений на глобальных рынках в пятницу с попытками снижения котировок Brent под отметку $40/барр. дают нам основания ожидать возвратного движения в рубле с попытками перехода пары рубль/доллар в чуть более высокий диапазон - зону 78-80 руб./$1", - указывает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Евгений Локтюхов.