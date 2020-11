Рынок акций США продолжил послевыборное ралли

Американские фондовые индексы заметно выросли в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в пятницу. Цены на нефть продолжают снижение в пятницу.

Американские фондовые индексы заметно выросли в четверг, завершив в плюсе четвертую сессию подряд, и могут продемонстрировать максимальный недельный рост с апреля.

Инвесторы надеются, что в ближайшее время будет определен исход президентских выборов и выборов в Конгресс США.

В данный момент продолжается подсчет голосов в ряде принципиально важных для исхода президентских выборов американских штатов. Во многих из них Дональд Трамп изначально лидировал, а затем, ближе к завершению подсчетов, стал стремительно терять позиции. Американские СМИ отмечают, что в основном это - результат подсчета бюллетеней, пришедших по почте уже после закрытия избирательных участков. Трамп считает, что эти бюллетени вообще не следует учитывать, раз они поступили уже после завершения голосования.

Если на финальном этапе завершения подсчетов голосов в "колеблющихся" штатах не произойдет сюрпризов, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден наберет достаточно голосов для победы. Трамп и его предвыборный штаб дали понять, что не примут этот результат и будут оспаривать его через суды. Как отмечают наблюдатели, при таком развитии событий точка в споре о том, кто победил на выборах, может быть поставлена лишь через несколько недель.

"Бычьи" настроения на фондовом рынке могут быть обусловлены перспективой сохранения разделенного Конгресса, говорят аналитики. Возможное удержание республиканцами контроля над Сенатом позволяет надеяться на отсутствие серьезных изменений в законодательстве, которые могут отрицательно сказаться на прибыли компаний.

Выборы в США отодвинули на второй план очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС).

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 4-5 ноября. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности. Дальнейшая траектория движения экономики будет в значительной мере зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, отмечают в FOMC.

Данные министерства труда США, обнародованные в четверг, показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 7 тыс., до 751 тыс. человек. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 758 тыс., а не 751 тыс., как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 732 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Производительность труда в США в третьем квартале увеличилась на 4,9%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны. Стоимость рабочей силы в США упала на 8,9%, что стало наиболее значительным снижением с января-марта 2009 года.

Эксперты в среднем ожидали роста производительности труда на 5,6% и сокращения стоимости рабочей силы на 11,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В лидерах роста в четверг оказались акции технологического сектора. Для крупных технологических компаний сценарий разделенного Конгресса одновременно снимает угрозы повышения корпоративного налога и усиления торговой войны с Китаем, пишет CNBC.

Акции Facebook Inc. (SPB: FB) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) прибавили по 2,5%. Цена бумаг Netflix Inc. (SPB: NFLX) выросла на 3,4%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 3,6%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 3,2%.

Рыночная стоимость американской Qualcomm Inc. (SPB: QCOM), одного из крупнейших в мире производителей полупроводников, взлетела на 12,8%. Квартальные результаты и прогноз компании превзошли ожидания рынка на фоне высокого спроса на устройства, поддерживающие связь 5G.

Котировки бумаг Акции General Motors Co. (SPB: GM) выросли на 5,4%, поскольку автопроизводитель в третьем квартале получил скорректированную прибыль существенно лучше ожиданий рынка.

Акции Expedia Group (SPB: EXPE) Inc. подорожали на 4,7%. Онлайн-турагентство зафиксировало падение продаж более чем вдвое в третьем квартале, однако его убыток сократился по сравнению с предыдущими тремя месяцами и оказался меньше, чем ожидалось.

Капитализация Regeneron Pharmaceuticals (SPB: REGN) Inc. повысилась на 0,3% благодаря сильной финансовой отчетности фармацевтической компании за прошедший квартал.

Котировки американских депозитарных расписок Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) снизились на 2,7%. Китайский интернет-гигант во втором финансовом квартале сократил чистую прибыль на 60%, поскольку годом ранее он получил разовый доход.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 542,52 пункта (1,95%) и составил 28390,18 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 67,01 пункта (1,95%) - до 3510,45 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 300,15 пункта (2,59%) и составил 11890,93 пункта.

С начала недели Dow Jones поднялся на 7,1%, тогда как S&P 500 и Nasdaq за этот период прибавили 7,4% и 9% соответственно.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в пятницу, инвесторы продолжают ждать итоговых результатов выборов в США.

По последним данным, кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает Трампа, набирая 264 голоса членов коллегии выборщиков из необходимых 270 при 214 голосах у Трампа.

"Рынки по-прежнему рассчитывают на четкий исход выборов (предположительно, Байден)", - говорится в сообщении Mizuho Bank.

Аналитики предупреждают, что отсутствие явного победителя может повысить неопределенность на рынках, что окажет давление на акции.

Президент США, пытающийся переизбраться на посту, фактически заявил, что не намерен оставлять власть без борьбы, если в конечном итоге проиграет выборы. Он планирует оспорить результаты подсчета голосов в судебном порядке.

Федеральная резервная система (ФРС), двухдневное заседание руководства которой завершилось в четверг, не стала менять денежно-кредитную политику и заявила о продолжающемся восстановлении экономики страны. Тем не менее, перспективы для экономики "остаются крайне неопределенными", заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции после ноябрьской встречи.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам заседания, проходившего 4-5 ноября, а также подтвердила объем программы выкупа активов на уровне не менее $120 млрд в месяц. Эти решения были приняты единогласно десятью членами Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и совпали с прогнозами экономистов и аналитиков.

При этом Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:09 мск поднялся на 1,07%, торгуясь вблизи 29-летнего максимума, по данным Trading Economics.

В лидерах роста оказались акции Nippon Sheet Glass Co. Ltd., которые подскочили на 11,4%, а также Kobe Steel, подорожавшие на 10,9%. Лидерами падения стали бумаги Furukawa Electric Co., цена которых упала на 11,5%.

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group снижается на 1,8%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,7%. Между тем цена бумаг крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing выросла на 1,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:21 мск снизился на 0,68%, гонконгский Hang Seng - на 0,26%.

Наибольшие потери в ходе торгов в Гонконге несут акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings и онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA), которые теряют в цене по 3,7%. Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings уменьшилась на 2,2%.

При этом дорожают бумаги производителя электроники Xiaomi Corp. - на 2,3%, банка HSBC Holdings - на 1,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 мск опустился на 0,14%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,7%. Бумаги автопроизводителя Kia Motors Corp. дешевеют на 1,2%, Hyundai Motor Co. - на 2,9%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,8%.

В заявлении Резервного банка Австралии (RBA) по итогам ноябрьского заседания, опубликованном в пятницу, говорится, что пандемия коронавируса будет иметь "долгосрочные последствия" для экономики страны и ВВП "вряд ли" вернется на докризисный уровень до конца 2021 года.

По итогам заседания во вторник RBA опустил базовую процентную ставку до рекордно низкого уровня, а также уменьшил целевую доходность трехлетних гособлигаций. Кроме того, регулятор объявил о запуске программы количественного смягчения (QE) объемом 100 млрд австралийских долларов ($70,57 млрд), стремясь поддержать восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto увеличилась на 1,3% и 1,6% соответственно.

Цены на нефть продолжают снижение в пятницу на фоне ухудшения перспектив спроса в связи с растущей заболеваемостью COVID-19 по всему миру и новым витком карантинных мер.

В центре внимания остаются президентские выборы в США, результат которых по-прежнему не объявлен. По последним данным, кандидат от демократической партии Джо Байден опережает Трампа, набирая 264 голоса членов коллегии выборщиков из необходимых 270, при 214 голосах у Трампа.

"Президентские выборы не решают проблему коронавируса и локдаунов, - сказал аналитик Blue Line Futures LLC в Чикаго Фил Штрайбл. - В ближайшее время мы не увидим восстановления спроса на нефть".

"Политическая неопределенность держит людей в подвешенном состоянии, и трейдеры просто ждут", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в пятницу составляет $39,85 за баррель, что на $1,08 (2,64%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,3 (0,7%), до $40,93 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $37,68 за баррель, что на $1,11 (2,86%) ниже уровня предыдущей сессии. В четверг фьючерсы снизились в цене на $0,36 (0,9%) - до $38,79 за баррель.

С начала текущей недели Brent подорожала на 11%, WTI - более чем на 8%, на ожиданиях, что страны ОПЕК+ отложат запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти.

"Нефтяной рынок показал существенный подъем на этой неделе, но теперь, кажется, рост выдохся, и трейдеры предпочли фиксировать прибыли", - отмечает главный аналитик Oanda Крейг Эрлэм.