Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 6 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы заметно выросли в четверг, завершив в плюсе четвертую сессию подряд, и могут продемонстрировать максимальный недельный рост с апреля. Инвесторы надеются, что в ближайшее время будет определен исход президентских выборов и выборов в Конгресс США. В данный момент продолжается подсчет голосов в ряде принципиально важных для исхода президентских выборов американских штатов. Во многих из них Дональд Трамп изначально лидировал, а затем, ближе к завершению подсчетов, стал стремительно терять позиции. Американские СМИ отмечают, что в основном это - результат подсчета бюллетеней, пришедших по почте уже после закрытия избирательных участков. Трамп считает, что эти бюллетени вообще не следует учитывать, раз они поступили уже после завершения голосования.

Если на финальном этапе завершения подсчетов голосов в "колеблющихся" штатах не произойдет сюрпризов, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден наберет достаточно голосов для победы. Трамп и его предвыборный штаб дали понять, что не примут этот результат и будут оспаривать его через суды. Как отмечают наблюдатели, при таком развитии событий точка в споре о том, кто победил на выборах, может быть поставлена лишь через несколько недель.

Выборы в США отодвинули на второй план очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 4-5 ноября. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности. Дальнейшая траектория движения экономики будет в значительной мере зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, отмечают в FOMC.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в пятницу, инвесторы продолжают ждать итоговых результатов выборов в США. Аналитики предупреждают, что отсутствие явного победителя может повысить неопределенность на рынках, что окажет давление на акции. Президент США, пытающийся переизбраться на посту, фактически заявил, что не намерен оставлять власть без борьбы, если в конечном итоге проиграет выборы. Он планирует оспорить результаты подсчета голосов в судебном порядке. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,98%, торгуясь вблизи 29-летнего максимума. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:21 мск снизился на 0,68%, гонконгский Hang Seng - на 0,26%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 мск опустился на 0,14%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,8%.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижение в пятницу на фоне ухудшения перспектив спроса в связи с растущей заболеваемостью COVID-19 по всему миру и новым витком карантинных мер. В центре внимания остаются президентские выборы в США, результат которых по-прежнему не объявлен. По последним данным, кандидат от демократической партии Байден опережает Трампа, набирая 264 голоса членов коллегии выборщиков из необходимых 270 при 214 голосах у Трампа. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $39,91 за баррель, что на 2,49% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 0,7%, до $40,93 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $37,75 за баррель, что на 2,68% ниже уровня предыдущей сессии. В четверг фьючерсы снизились в цене на 0,9% - до $38,79 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 7,604 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,156 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 ноября вырос на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,57 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за два дня (4-5 ноября) 0,1%, поднявшись до 710,41 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-13" (+0,55%), "ЕвроХим-001P-03" (+0,49%) и "РЖД-001P-20R" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "Банк ФК Открытие БО-ПО6" (-0,38%), "ЕвроХим-001P-06" (-0,2%) и "ЕвроХим-001P-08" (-0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 22-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 10,5% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ООО "Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 14-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13% годовых. Компания завершила размещение выпуска в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов будут рассчитываться по формуле - ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7 рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала в дату окончания 60-го купона.