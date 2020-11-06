Рынок акций покажет в пятницу негативное открытие - "Алор Брокер"

Российский рынок акций покажет в пятницу негативное открытие, "лучше рынка" будут выглядеть металлурги, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Если внешний фон не улучшится, то распродажи под вечер могут усилиться на опасениях, что за выходные западные инвесторы вновь вспомнят о росте заболеваемости коронавирусом и начнут следующую неделю с продаж. Впрочем, какие-либо прогнозы в последнее время давать трудно - рынки очень волатильны. Однозначно можно сказать, что в пятницу "лучше рынка" будут выглядеть металлурги, которых поддержит ослабление рубля", - пишет главный аналитик Алексей Антонов.