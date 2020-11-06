Возможно движение пары доллар/рубль к 78 руб./$1 - "Алор Брокер"

Общий негативный фон, особенно падение нефти, вполне может отправить в пятницу пару доллар/рубль ближе к 78 руб./$1, спекулянты начнут фиксировать огромную прибыль, полученную в четверг, сообщается в комментарии "Алор Брокер".

"Кроме того, в четверг как-то мимо рынка прошла новость, что с 9 ноября ЦБ более чем на треть сократит объем плановых валютных интервенций в рамках бюджетного правила и за счет продажи долларов от покупки в ФНБ акций Сбербанка и "Аэрофлота", - отмечает главный аналитик Алексей Антонов.