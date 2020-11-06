Риски коррекции рынка акций РФ вниз в пятницу высоки - BCS Express

Риски коррекции рынка акций РФ вниз в пятницу высоки, внешние факторы располагают к снижению, сообщается в аналитическом материале BCS Express.

"Индекс Мосбиржи за одну сессию добрался до обозначенной накануне целевой области сопротивления 2855–2875 пунктов. Возможно, что в этом районе мы увидим в пятницу торможение и локальный откат. Внешние факторы как раз располагают к снижению. Формирование новых длинных позиций можно оставить на следующую неделю", - пишет эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Российский рынок акций падал на протяжении двух с половиной месяцев и всего лишь за три сессии отыграл почти 50% от всей волны распродаж, индекс Мосбиржи в четверг отскочил к уровню 2860 пунктов благодаря крайне позитивному внешнему фону, констатирует аналитик.

"Рост наблюдался широким "фронтом" на большинстве фондовых площадок. Итоги президентской гонки в США по-прежнему не определены. Не завершен подсчет в целом ряде штатов. Прогнозы о том, что неопределенность по поводу итогов выборов должна вызвать снижение фондовых рынков, совершенно не оправдываются, - отмечает он. - Впрочем, рост американского индекса S&P 500 уже выглядит избыточным. За четыре сессии он вырос на 7,3%. В преддверии выходных в пятницу возможна фиксация длинных позиций, в том числе в сильно выросшем IT-секторе. Именно крупнейшие по капитализации высокотехнологичные корпорации стали главной движущей силой на этой неделе".

Российский индекс РТС за счет снижения курса USD/RUB начал сокращать накопленное в текущем году отставание от развивающихся стран, отмечает Карпунин. "Кривая соотношения индексов РТС и MSCI Emerging Markets развернулась наверх, что, на наш взгляд, выглядит справедливо. Заложенные в оценку российского рынка геополитические риски могут постепенно выкупаться, как это было уже множество раз", - указывает специалист.

Также эксперт отмечает повышенный спрос, который наблюдался в четверг преимущественно в нефтегазовом и финансовом секторах - основных "голубых фишках", которые традиционно демонстрируют опережающую динамику во время притоков капитала на рынок.

При этом в металлургах единства не было.

Внешний фон в пятницу утра складывается умеренно негативный, считает эксперт. И с учетом результатов вечерних торгов в четверг специалист BCS Express предполагает, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет ниже уровня закрытия четверга.