Рынок акций РФ вырос вслед за миром на ожиданиях итогов выборов в США, взлет индекса РТС стал рекордным с марта

Москва. 5 ноября. Рынок акций РФ в четверг ощутимо вырос на фоне ралли внешних фондовых площадок и нефти в ожидании подведения итогов прошедших президентских и парламентских выборов в США; индексы поднялись к уровням почти месячной давности, причем взлет индекса РТС за счет резкого укрепления рубля стал рекордным с марта.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2861,39 пункта (+2,7%), индекс РТС - 1170,74 пункта (+5,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5%.

Доллар упал до 77,0 рубля (-2,35 рубля), золото выросло до $1946,5 за унцию (+2,7%).

Подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+4,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+4,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+4,1% и +1,1% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+3,6% и +2,5% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+3,6%), "Московской биржи" (+3,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,6%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,5%).

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, на мировых рынках продолжилась покупка рисковых активов в ожидании стимулов в США, и российские акции приняли непосредственное участие в этом процессе. В США продолжается подсчет голосов, но картина итогов выборов пока остается неясной. Лидирует демократ Джо Байден с 253 голосами выборщиков, его лидерство лишь подстегивает бумаги технологических компаний (на российском рынке выросли TCS Group (MOEX: TCSG) и "Яндекс"). Впрочем, рынкам почти безразлично, кто возьмет "главный приз". Главное состоит в том, что американская политическая система вернется к экономическим вопросам, а это значит, что новые стимулы будут непременно. В России основной рост отмечался в секторах нефти и газа, а также финансов, где во многом сосредоточены высокие технологии. Слабее всех смотрелись секторы химии и нефтехимии. Объемы торгов заметно превысили обороты в дни перед выборами в США.

Демократы в США не смогут взять под контроль Сенат, а это значит, что радикализм в сфере использования ископаемого топлива не пройдет. Кроме того, от победы демократа Джо Байдена ждут увеличения бюджетных расходов, что приведет к ослаблению доллара и переоценке прочих активов. Рубль, как одна из наиболее обеспеченных валют, выигрывает от покупки риска, или бегства от доллара. Кроме того, локально российскую валюту поддерживает нефть, которая закрепляется выше $41 за баррель Brent. В глобальном плане нефть и прочие рискованные активы могут выиграть от смягчения позиции США по вопросу торговых войн. Негативом для рубля, который он пока проигнорировал, стало сообщение от Минфина по объемам валютных операций в рамках бюджетного правила на ноябрь: продажа валюты в период с 9 ноября по 4 декабря сократится до 2,5 млрд рублей в сутки по сравнению с 5,8 млрд рублей в предыдущий период.

Банк Англии, как и ожидалось, сохранил ставку на уровне 0,1%, но расширил программу покупки активов до 895 млрд фунтов стерлингов. В Германии объем производственных заказов вырос за сентябрь на 0,5% при ожиданиях роста на 2%. Розничные продажи в еврозоне снизились за сентябрь на 2% при ожиданиях падения на 1%.

Сохранение республиканского большинства в сенате США предполагает, что попытки снять санкции с Ирана натолкнутся на сопротивление. Кроме американских политических новостей поддержку нефти оказывают растущие ожидания того, что производители ОПЕК+ не станут повышать добычу с 1 января. Во всяком случае, готовность сохранить ограничения производства выразили российские компании. Плюс к этому ослабление доллара на текущий момент и ожидания более слабого доллара в будущем также обещают сырьевым активам интерес со стороны инвесторов. Переговоры по очередному пакету экономической поддержки в США показали, что демократы более склонны к увеличению бюджетных трат, чем республиканцы.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, пружина фондового рынка начала разжиматься, индекс МосБиржи подскочил выше 2850 пунктов. Рынок акций снижался больше двух месяцев в рамках подготовки к выборам в США, и сейчас в котировки российских бумаг уже "зашито" много всевозможных рисков.

Если допустить, что выборы выиграл Байден, то его инициативы столкнутся с жестким сопротивлением республиканского Сената. Временной "люфт" для роста у рынка акций РФ есть до января. В ближайшее время Байдену будет не до России - он погрязнет в пересчете голосов и межпартийных разборках. Администрация Трампа готова бороться с результатами выборов 2020 года. Юридические баталии по поводу пересчета результата выборов рынки не сильно волнуют, потому что реализуется ожидаемый сценарий. Трамп заранее предупредил, что будет бороться, если у него "украдут победу". Подсчет голосов еще не закончен, но возможная победа Байдена является позитивом для Китая. Уменьшение градуса конфронтации по линии США-Китай позитивно отразится на всех развивающихся рынках.

На рынке акций РФ "быки" пробили вверх верхнюю границу нисходящего канала, начало которого было положено 17 августа. Разворачивать масштабную игру на понижение стало опасно. Наиболее оптимальной выглядит игра на повышение в наиболее ликвидных акциях, таких как Сбербанк. Ближайшие недели будут связаны с повышенной турбулентностью из-за пересчета голосов, и покупать неликвидные акции в такой ситуации рискованно. Нефтяные акции также покупать довольно рискованно, хотя в моменте кажется, что инициативу Байдена по ослаблению санкций против Ирана и борьбу с изменением климата республиканцы в Сенате заблокируют, и тогда обвала цен на "черное золото" можно не опасаться, считает Верников.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, глобальные площадки и нефтяные цены в среду-четверг показали мощное восходящее движение, реагируя на промежуточные результаты выборов президента США. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность с их итогами, вероятная победа Байдена и отсутствие контроля за Сенатом со стороны демократической партии воспринимается инвесторами позитивно.

Во-первых, такой расклад сил будет препятствовать быстрому повышению налогов на корпорации, которое обещал кандидат от демократической партии. Во-вторых, исторически при такой комбинации высшей власти наблюдается относительная слабость экономики США, что гарантирует сохранение сверхмягких монетарных условий. Кроме того, Трамп намеревался начать процесс разделения высокотехнологических гигантов, фактически ставших естественными монополистами, при Байдене вероятность жесткого регулирования данного сектора пока оценивается не столь высоко.

Также повышенному спросу на рисковые активы способствует новая волна монетарных стимулов со стороны крупных центробанков. В частности, Банк Японии расширяет программу QE, его примеру последовал Банк Англии.

Повлиять на динамику всех площадок в конце недели способны итоги заседания ФРС и последующая пресс-конференция главы регулятора (22:30 МСК в четверг). Каких-либо изменений монетарной политики не ожидается, но могут появиться сигналы о ее дальнейшей траектории и экономических перспективах, считает Бабин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на мировых биржах преобладает склонность к риску, а на нефтяных площадках теперь ждут сохранения текущих уровней сокращения добычи в первом квартале следующего года. В Европе продолжаются покупки акций на фоне оптимистичных настроений в США, а также расширения Банком Англии объемов программы покупки облигаций на 150 млрд фунтов ($195 млрд). Статистика при этом свидетельствовала об охлаждении европейской экономики в сентябре и замедлении роста производственных заказов в Германии с 4,9% до 0,5% м/м, а розничных продаж в еврозоне - с 4,4% до 2,2% г/г, что оказалось хуже прогнозов.

Несмотря на неопределенность относительно итогов выборов в США, на рынках могут продолжиться покупки. Судя по последним данным, небольшое преимущество в президентской гонке остается за Байденом, а возможное отсутствие большинства в Сенате может не только замедлить принятие пакета стимулирующих мер, но и запланированное демократами повышение налогов.

Индексы МосБиржи и РТС поднялись к пикам с начала октября. На данный момент краткосрочная картина складывается позитивной для покупателей, но высокая волатильность на рынках означает сохранение повышенных рисков, считает Кожухова.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, многие инвесторы ожидают, что финальные итоги выборов станут известны через пару дней, однако подсчет голосов может занять продолжительное время, учитывая необходимость обработки бюллетеней, поданных по почте. Возросшая неопределенность и вероятность того, что дело дойдет до суда, могут подорвать текущий оптимизм на рынках. Кто-то полагает, что в результате этих выборов мало что изменится, даже в случае победы Байдена. Важным событием для рынков в четверг также станет завершение двухдневного заседания Федрезерва США.

Рынок акций РФ вырос на внешнем оптимизме, к тому же инвесторов воодушевляет тот факт, что никаких конкретных санкционных угроз в отношении РФ не прозвучало. Для российского рынка избрание Байдена будет означать риск введения санкций, ну или большую их вероятность в отличие от переизбрания Дональда Трампа. Демократам также важно получить преимущество в Сенате и в Конгрессе - в этом случае рост налоговой нагрузки и укрепление курса доллара к большинству мировых валют станет практически неизбежным сценарием. Кроме того, не стоит забывать и о геополитической неопределенности, которая, вероятно, сохранится до конца года и отразится на общих настроениях инвесторов в отношении развивающихся рынков, что может уменьшить приток средств на российский рынок, полагает аналитик.

Близость технически важных уровней по индексам РФ и нефти предупреждает о возможности скорого завершения технического отскока, но при более позитивном исходе восходящий тренд получит продолжение. Самым пессимистичным сценарием для рисковых активов представляются неоднозначные итоги президентских выборов, считает Абелев.

В США в среду индексы акций выросли на 1,3-3,9%, индекс S&P 500 (+2,2%) продемонстрировал максимальный за свою историю рост для дня после президентских выборов в США, пишет The Wall Street Journal.

Штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в Висконсине и оформил иск с требованием на время остановить подсчет голосов в Мичигане, чтобы возобновить его только в присутствии представителей команды президента.

Небольшой разрыв между двумя кандидатами, наблюдавшийся на протяжении подсчета голосов, стал неожиданным, учитывая результаты предвыборных опросов, которые показывали значительный отрыв кандидата от Демократической партии Джо Байдена, пишет MarketWatch. Данные опросов также указывали на "голубую волну", предполагающую победу демократов не только на президентских выборах, но и на выборах в обе палаты Конгресса США.

В четверг в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 3,3%), растут Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,6-1,9%) и Америка (индекс S&P 500 прибавил 2,2% и поднялся в район 3520 пунктов).

Исход выборов президента США остается неопределенным, однако поддержку рынку оказывают перспективы сохранения разделенного Конгресса. Вероятное республиканское большинство в Сенате снижает шансы увеличения налогов и ужесточения регулирования, которых инвесторы ожидали в случае победы демократов, пишет Associated Press.

Подсчет голосов продолжается, и по последним данным, кандидат от Демократической партии Байден опережает Трампа, набирая 264 голоса членов коллегии выборщиков из необходимых 270 при 214 голосах у Трампа.

В то же время, принятие масштабного пакета мер поддержки экономики США теперь выглядит менее вероятным, что может заставить Федеральную резервную систему (ФРС) США принять дополнительные стимулы.

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Японии, рассчитываемый Jibun Bank и IHS Markit (SPB: INFO), в октябре вырос до максимальных с января 47,7 пункта с сентябрьских 46,9 пункта, свидетельствуют окончательные данные. Предварительное значение указывало на снижение индикатора до 46,6 пункта.

Инвесторы также ожидают итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, которые будут оглашены в четверг.

Нефть в четверг отыграла почти всю утреннюю просадку, поддержку оказывают данные о падении запасов в США; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $1 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $41,09 за баррель (-0,3% и +3,8% в среду), декабрьская цена WTI - $38,93 за баррель (-0,6% и +4% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 7,998 млн баррелей при прогнозах снижения на 0,6 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 936 тыс. баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 600 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,5 млн б/с.

Поддержку рынку нефти также оказывают ожидания действий ОПЕК+. По данным Dow Jones, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК рассматривают возможность не просто продления действующих ограничений на добычу нефти, но и сокращения добычи, опасаясь падения спроса в условиях второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и карантинных мер в Европе.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+12,6%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+6,3%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+5,3%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+5%), ГДР TCS Group (+4,6%), акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+4,4%), ГДР Mail.ru (MOEX: MAIL) Group (+4,1%), бумаги Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+3,8%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+3,8%).

Подешевели акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-1,7%), "Квадра" (MOEX: TGKD) (-1,3%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-1,2%), ГДР Globaltrans (MOEX: GLTR) (-1%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-1%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 105,07 млрд рублей (из них 30,68 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,95 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 6,39 млрд рублей - на акции "Яндекса").