05 ноября 2020 года 19:01
Цены евробондов РФ в четверг заметно подросли на фоне активизировавшегося спроса на рисковые активы
Москва. 5 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг заметно подросли благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы после состоявшихся в США президентских выборов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 37 базисных пунктов по отношению к закрытию 4 ноября и составила 115,25% от номинала, что соответствует доходности 2,14% годовых (снижение на 13 базисных пунктов к предыдущему торговому дню).
Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня всего на 1 базисный пункт, до 101,91% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,13% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 13 пунктов, составив 201 базисный пункт.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к среде на 214 базисных пунктов - до 141,45% от номинала (доходность снизилась на 11 базисных пунктов и составила 3,28% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 194 базисных пункта - до 136,35% от номинала (их доходность снизилась на 10,5 базисного пункта и составила 3,255% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 38 базисных пунктов - до 115,28% от номинала, что соответствует доходности 1,84% годовых (снижение на 7 базисных пунктов к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 3 пункта, до 109,97% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 1,305% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 200 базисных пунктов - до 135,96% от номинала (доходность снизилась на 9 пунктов и составила 3,23% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 52 базисных пункта, до 113,5% от номинала (доходность снизилась на 8 пунктов - до 2,06% годовых).
"Еще накануне пошло снижение стоимости CDS на российские долговые бумаги, и сегодня эта тенденция сохранилась. В результате котировки CDS снизились с уровня чуть выше 100 пунктов до ниже 90 пунктов, что отражает снижение рисков инвестиций в отечественные евробонды после состоявшихся 3 ноября президентских выборов в США. Несмотря на то, что официальные итоги президентской гонки в Соединенных Штатах еще не подведены, и не исключено оспаривание подсчета голосов в судах, тем не менее, глобальные инвесторы активизировали покупку рисковых активов по факту состоявшегося голосования. Причем сама внутриполитическая ситуация в США пока остается относительно мирной, никаких серьезных уличных столкновений зафиксировано не было, и это вдохновило участников рынка на покупки. На этом фоне мы видим заметное укрепление рубля, активный рост акций, и российские еврооблигации в этом плане не стали исключением. В результате снижение доходности "длинных" выпусков евробондов РФ в среднем составило 9-11 базисных пунктов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.
Опубликовано: /Финмаркет/
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