Рубль выигрывает от покупки риска или бегства от доллара - "Открытие Брокер"

Рубль, как одна из наиболее обеспеченных валют, выигрывает от покупки риска или бегства от доллара, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

"Демократы в США не смогут взять под контроль Сенат, а это значит, что радикализм в сфере использования ископаемого топлива не пройдёт. Кроме того, от победы демократа Джо Байдена ждут увеличения бюджетных расходов, что приведёт к ослаблению доллара и переоценке прочих активов. Рубль, как одна из наиболее обеспеченных валют, выигрывает от покупки риска или бегства от доллара, - указывает ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. - Кроме того, локально российскую валюту поддерживает нефть, которая в четверг смогла выйти из утреннего существенного падения. В глобальном плане нефть и прочие рискованные активы могут выиграть от смягчения позиции США по вопросу торговых войн. Негативом для рубля, который он проигнорировал, стало сообщение от Минфина по объёмам валютных операций в рамках бюджетного правила на ноябрь".