Рубль днем ускорил рост к доллару и евро на интересе к риску и позитивных сигналах с внешних рынков

Москва. 5 ноября. Доллар и евро усилили падение на "Московской бирже" в четверг днем; рубль ускорил рост и продолжает уверенно повышаться к бивалютной корзине, наверстывая динамику большинства мировых рынков по итогам президентских выборов в США за то время, когда в России отмечали День народного единства.

Курс доллара США составил 77,66 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,69 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,73 руб./EUR1, подешевев на 1,17 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,45 рубля - до 83,99 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на 6 ноября на 1,5447 рубля, до 78,4559 руб./$1, и опустил курс евро на 1,2218 рубля, до 92,1229 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы роста к доллару и евро на дневных торгах, наверстывая динамику большинства мировых рынков по итогам президентских выборов в США за то время, когда в России отмечали День народного единства. Игроки в четверг продолжают следить за подсчетом голосов на выборах президента США и ждут итогов заседаний Федеральной резервной системы (ФРС).

От Федрезерва эксперты не ждут изменения денежно-кредитной политики по результатам двухдневного заседания, завершающегося в четверг. Однако, по их мнению, ФРС может принять какие-то меры в случае дестабилизации финансовых рынков после президентских выборов в США.

Несмотря на то, что Федрезерв обычно не комментирует политические события, он может принять решение о поддержке финансовых рынков в случае, если результат выборов будет спорным и спровоцирует резкие рыночные колебания, пишет газета Financial Times.

Инвесторы оценивают итоги ноябрьского заседания Банка Англии, которое состоялось также в четверг. Британский ЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% и увеличил программу выкупа гособлигаций до 875 млрд фунтов стерлингов с 725 млрд фунтов стерлингов на фоне введения новых карантинных мер в стране.

Банк Англии также ухудшил свой прогноз ВВП на 2020-2021 годы. Согласно обновленному квартальному прогнозу, экономика Великобритании по итогам года упадет на 11%, а не на 9,5%, как предполагал августовский прогноз. Регулятор теперь ожидает роста ВВП страны в 2021 году на 7,25% вместо 9%.

Подсчет голосов после президентских выборов в США продолжается, и по последним данным Bloomberg, кандидат от демократической партии Джо Байден опережает Дональда Трампа, набирая 264 голоса членов коллегии выборщиков из необходимых 270 при 214 голосах у Трампа.

Расчет экспертов на то, что результатом ноябрьских выборов в США станет так называемая "голубая волна", при которой демократы одержат убедительную победу на выборах президента, а также получат контроль над обеими палатами Конгресса, не реализовался.

На данный момент демократы и республиканцы получили по 48 мест в Сенате, при этом в Палате представителей демократы сохраняют большинство.

Реализация этого сценария стала бы "бычьим" фактором для финансовых рынков, поскольку означала бы принятие властями масштабной программы стимулирующих мер, которые помогли бы американской экономике справиться с последствиями пандемии коронавируса.

Тем временем обеспокоенность трейдеров продолжает вызывать ужесточение карантинных мер в Европе. В четверг новые меры, призванные сдержать распространение коронавируса, вступили в силу в Великобритании.

Греция с субботы на три недели уходит на общенациональный карантин из-за COVID-19, о чем сообщил глава правительства страны Кириакос Мицотакис.

Цены на нефть эталонных марок отыграли часть потерь, но продолжают снижаться в ходе торгов в четверг, инвесторы ждут окончательных итогов президентских выборов в США.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг уменьшилась на 0,56% - до $41 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 0,84% - до $38,82 за баррель.

Накануне Минэнерго США сообщило о росте запасов бензина в стране на прошлой неделе на 1,54 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали их снижения на 1,1 млн баррелей. В то же время запасы нефти в США упали почти на 8 млн баррелей.

"Российская валюта восстанавливается на фоне глобального оптимизма в отношении риска. Поддержку курсу оказывает и подорожавшая накануне нефть, которая реагирует на усиление интереса к высокодоходным активам, а также на новости о возможном продлении сделки ОПЕК+, Brent уже торгуется вблизи $41 за баррель, хотя еще в начале недели стоила около $36,5 за баррель. Поводы для негатива ослабли, что позволит рублю консолидироваться на текущих уровнях. Тем не менее текущая динамика не выглядит устойчивой, повышенная волатильность сохранится в ближайшее время", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Цены на нефть Brent корректируются в четверг после отскока выше $41 за баррель накануне на всеобщем позитиве перед выборами президента в США. Статистика от Минэнерго стала дополнительной поддержкой, показав резкое сокращение запасов нефти вследствие урагана в Мексиканском заливе. Исход выборов президента США все еще не известен, продолжается подсчет голосов, но по предварительным данным Джо Байден идет с опережением. При этом складывается ситуация, что вне зависимости от того, кто победит, власть будет расколотой, так как в Сенате пока республиканцы и демократы получают одинаковое количество мест. В Палате представителей лидируют демократы. С учетом планов Трампа судиться и требовать пересчета голосов следующие несколько недель могут быть достаточно волатильными, что обусловит давление, в том числе, на нефтяные котировки", - отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

Рубль не отреагировал на решение Минфина РФ в 2,5 раза сократить объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила. В период с 9 ноября по 4 декабря объем продажи валюты будет эквивалентен 50,1 млрд рублей, ежедневный объем составит 2,5 млрд рублей, сообщило ведомство. Таким образом, объем ежедневных продаж вернется на уровень сентября, когда он составлял 2,5 млрд рублей (в целом за месяц 54 млрд рублей).

Регулярная продажа валюты была начата с 7 апреля, до 12 мая объем продаж в этот период был эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный - 3,5 млрд рублей, с 13 мая по 4 июня он составлял 193,1 млрд рублей и 11,4 млрд рублей, с 5 июня по 7 июля - 203,7 млрд рублей и 10,2 млрд рублей, с 8 июля по 6 августа - 125,6 млрд рублей по 5,7 млрд рублей соответственно.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER), в объеме 2,9 млрд рублей в день.

Кроме того, с 26 октября регулятор приступил к продаже валюты в рамках конвертации средств ФНБ для покупки акций "Аэрофлота" (MOEX: AFLT). Объем дополнительных продаж валюты (с учетом сделок по Сбербанку и "Аэрофлоту") в день не должен превышать 4 млрд рублей.

ЦБ РФ 2 ноября продал валюту на 9,9 млрд рублей, следует из данных Банка России. На прошлой неделе объем продажи валюты в целом составил 49,4 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем, который пришелся на вторник, 3 ноября. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,53% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась, оставшись на отметке 4,54% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 4,69% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне 4,72% годовых.