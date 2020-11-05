Рост акций "Яндекса" пока неустойчив - "Велес Капитал"

Рост акций "Яндекса" проходит на весьма небольших объемах, что может предупреждать о хрупкости движения, сообщается в комментарии "Велес Капитала".

"С технической точки зрения, акции "Яндекса" в четверг опережают рынок и продолжают восстановление с октябрьских минимумов. Тем не менее, повышение бумаг проходит на весьма небольших объемах, что может предупреждать о хрупкости движения, - указывает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова. - Котировки также расположены у границы потенциального среднесрочного нисходящего тренда и верхней полосы Боллинджера дневного графика (4900 руб.), которые могут ограничить потенциал роста. Закрепление бумаг выше 4900 руб., однако, почти наверняка приведет как минимум к возвращению в район сопротивления 5150 руб. Среднесрочно нисходящий тренд подтвердится при закреплении ниже 4200-4500 руб."