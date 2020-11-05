Краткосрочная картина на рынке акций РФ позитивна - "Велес Капитал"

Краткосрочная картина на рынке акций РФ позитивна, но высокая волатильность на рынках означает сохранение повышенных рисков, говорится в комментарии "Велес Капитала".

Российские фондовые индексы к середине торговой сессии в четверг оставались в уверенном плюсе вместе с зарубежными индикаторами, констатирует аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в четверг показывали уверенный рост и поднялись к пикам со второй половины октября. На данный момент краткосрочная картина складывается позитивной для покупателей, но высокая волатильность на рынках означает сохранение повышенных рисков", - отмечает Кожухова.