Дальнейший отскок нефтяных котировок, вероятно, будет ограничен - "ВТБ Мои Инвестиции"

Дальнейший отскок котировок нефти, вероятно, будет ограничен, так как факторы, играющие против нефти, сохраняют свое действие, говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции".

Ливия добывает уже 850 тыс. б/д и намерена нарастить добычу до 1,3 млн б/д, при этом вторая волна пандемии приведет к сокращению спроса в Европе. "Однако по-прежнему считаем, что любое падение ниже $40 будет выкупаться", - пишут специалисты.

Запасы нефти в США за неделю неожиданно уменьшились на 8 млн барр. и теперь лишь на 7% выше среднего уровня за последние 5 лет. Это стало следствием сокращения добычи до 10,5 млн б/д и увеличения потребления нефти со стороны НПЗ до 13,5 млн б/д, отмечают в "ВТБ Мои Инвестиции".

ОПЕК+, возможно, не только откажется от наращивания добычи с января 2021 года, но и сократит ее, обращают внимание эксперты, напоминая, что, согласно действующему соглашению, добыча нефти должна была вырасти на 2 млн б/д.