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Главная / Мнения аналитиков / Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии предпримет попытку подняться до 3515 пунктов - "Фридом Финанс"
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05 ноября 2020 года 15:04
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии предпримет попытку подняться до 3515 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии предпримет попытку подняться до 3515 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 улучшил свои краткосрочные перспективы накануне, закрывшись выше 50-дневной скользящей средней, совершив уверенный пробой уровня 3400 пунктов. Технически индекс широкого рынка демонстрирует уверенный импульс и склонен к росту, при этом состояния перекупленности по индикатору RSI пока не наблюдается. Ближайшей целью для "быков" выступает отметка 3515", - отмечает аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов. Также аналитик "Фридом Финанс" обращает внимание на то, что лидер большинства в Сенате Макконнелл выразил мнение, что новые фискальные стимулы должны быть приняты до конца этого года. Это стало позитивной для рынка новостью. Денисламов считает, что республиканцы могут согласиться на пакет объемом около $1 трлн, так как новый виток пандемии подрывает темпы восстановления экономики. " Отметим, что в Сенате, скорее всего, контроль получат республиканцы, что сводит до нуля шансы принятия пакета стимулов объемом $5 трлн. Кроме того, это снижает вероятность повышения налогов и усиления антимонопольной повестки в случае избрания Байдена. Это позитивно для технологического сектора и акций FAANG, которые, похоже, уже стали основными бенефициарами этих выборов". - подчеркивает эксперт инвесткомпании. Денисламов отмечает, что в четверг будет опубликовано решение по процентной ставке ФРС. "Никаких изменений в параметрах денежно-кредитной политики не ожидается, ставка останется без изменений на уровне 0,25%. Федрезерв, вероятно, укажет на необходимость дополнительной поддержки экономики, но возьмет паузу на этом заседании, чтобы получить свежие данные по рынку труда, которые будут опубликованы завтра. Кроме того, регулятору важно дождаться результатов выборов", - полагает эксперт.
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05 ноября 2020 года 19:50
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