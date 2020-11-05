Распространение COVID-19 является ключевым негативным фактором для нефти - BCS Express

Сохранение высоких темпов распространения COVID-19 является ключевым негативным фактором, который может обеспечить повторное сползание цен на нефть к $35-37 в течение ноября, отмечается в комментарии аналитика BCS Express Василия Карпунина. "Вводимые ограничения в разных странах приводят к снижению спроса, что возвращает нефтяной рынок в состояние перепроизводства, - указывает Карпунин. - Впрочем, повторения мартовских событий ждать не стоит. На наш взгляд, члены ОПЕК+ в случае необходимости могут продлить период сокращения добычи нефти и не наращивать ее с 1 января 2021 г., как ожидается в рамках принятого плана. То есть участники рынка могут рассчитывать, что отработанный механизм регулирования рынка в любом случае позволит избежать значительного обвала".

Риск для нефти на длинной дистанции связан, по мнению аналитика, с потенциальными действиями Байдена в отношении иранского вопроса. Если демократ одержит победу, то вырастут шансы, что отмененная Трампом сделка по ядерному соглашению с Тегераном вновь может появиться на повестке. А это значит рост вероятности снятия нефтяного эмбарго и увеличение экспорта из Ирана - негатив для цены Brent.