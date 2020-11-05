Участников рынка, скорее всего, разочарует отсутствие мягких сигналов в ожидаемом комментарии ФРС США - "ВТБ Капитал"

(добавлен текст после 4-го абзаца; исправлен день недели - не понедельник, а четверг)

Участников рынка, скорее всего, разочарует отсутствие мягких сигналов в ожидаемом комментарии ФРС США, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

Внимание рынка в четверг сфокусировано на заседании ФРС. Судя по ралли в казначейских облигациях США в среду, инвесторы повышают ставки на то, что именно Федрезерв, а не фискальные власти страны, первым возьмет на себя принятие мер по преодолению последствий второй волны пандемии, отмечают аналитики инвестбанка.

"Опубликованная в среду макроэкономическая статистика содержит первые признаки того, что темп восстановления экономики США замедляется: в частности, по данным ADP, прирост числа новых рабочих мест в октябре составил всего 365 тыс., что почти в половину меньше показателя за сентябрь и консенсус-прогноза рынка. Индекс деловой активности в сфере услуг, рассчитываемый ISM, снизился до 56,6 против 57,8 в предыдущем месяце", - указывают эксперты.

Внешний фон, по их мнению, тоже выглядит неблагоприятно для американской экономики: индексы PMI стран Европы в секторе услуг в октябре остались ниже 50 по всем странам, а соответствующий индикатор всего региона составил 46,9. С учетом такого положения дел участники рынка, скорее всего, будут разочарованы, если сегодняшние комментарии ФРС не будут содержать мягких сигналов.

Также в обзоре инвестбанка отмечается, что в среду стало понятно - в гонке за президентское кресло разрыв между кандидатами гораздо меньше, чем ожидалось, и полная победа демократов маловероятна. Дополнительным поводом для беспокойства инвесторов стало заявление действующего президента Дональда Трампа о нарушениях на выборах – он обратился в Верховный суд с просьбой вмешаться в подсчет голосов после того, как утратил большинство в нескольких штатах, где прежде лидировал. Однако ралли в рисковых активах продолжилось, констатируют эксперты "ВТБ Капитала".