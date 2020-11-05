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05 ноября 2020 года 12:19
Возможен рост волатильности на рынке ОФЗ в ближайшие дни - Уралсиб
Неопределенность относительно исходов выборов президента в США может привести к росту волатильности на рынке ОФЗ в ближайшие дни, сообщается в обзоре Уралсиба. "Динамика в сегменте ОФЗ в ближайшие дни будет определяться мировыми новостями: сейчас складывается впечатление, что на президентских выборах в США победил представитель Демократической партии Джо Байден, но ситуация остается неоднозначной, вполне вероятно, часть результатов будет оспариваться в судах, что будет создавать нервозность на всех рынках", - отмечает аналитик корпорации Ирина Лебедева. Специалист отмечает, что на аукционе Минфина во вторник по размещению ОФЗ 29018 с плавающим купоном и погашением в ноябре 2031 г. спрос вновь оказался высоким и достиг 447 млрд руб., бумаг же было продано номинальной стоимостью 427,7 млрд руб. Цена отсечения составила 94,54% от номинала. Это соответствует недисконтированной премии к ставке RUONIA в 52 б.п., примерно на уровне премий, которые Минфин давал на предыдущих аукционах по флоатерам, указывает Лебедева. Средневзвешенная цена размещения составила 94,59% от номинала, что также соответствует премии к RUONIA в 52 б.п. Учитывая, что план по заимствованиям на этот год почти выполнен, в дальнейшем ведомство может уменьшить премии, правда, поскольку основной спрос на аукционах концентрируется как раз около цены отсечения, снижение премии неизбежно приведет к резкому падению объемов размещаемых бумаг, считает специалист Уралсиба.
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05 ноября 2020 года 19:50
Рубль вечером продолжает существенно дорожать к доллару и евро на интересе к риску и росту мировых рынков
Москва. 5 ноября. Доллар и евро обвально снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль существенно растет к бивалютной корзине, продолжая наверстывать динамику большинства мировых рынков по итогам президентских выборов в США за то время, когда в России отмечали День народного единства, и благодаря повышению интереса глобальных инвесторов к риску. читать дальше
.05 ноября 2020 года 19:23
Рынок акций РФ вырос вслед за миром на ожиданиях итогов выборов в США, взлет индекса РТС стал рекордным с марта
Москва. 5 ноября. Рынок акций РФ в четверг ощутимо вырос на фоне ралли внешних фондовых площадок и нефти в ожидании подведения итогов прошедших президентских и парламентских выборов в США; индексы поднялись к уровням почти месячной давности, причем взлет индекса РТС за счет резкого укрепления рубля стал рекордным с марта. читать дальше
.05 ноября 2020 года 19:01
Москва. 5 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг заметно подросли благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы после состоявшихся в США президентских выборов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.05 ноября 2020 года 18:50
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.05 ноября 2020 года 18:32
Рубль вошел в фазу динамичного укрепления против основных валют, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валения Емельянова. "Доллар в четврег теряет до 2 рублей, или более 2,5%. Евро до 1,4 рубля, или порядка 1,5%. До конца текущей сессии иностранные валюты еще могут отыграть часть... читать дальше
.05 ноября 2020 года 18:00
Спрос на акции EM может компенсировать возможный пессимизм относительно РФ из-за отрыва Байдена в президентской гонке - BCS GM
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже", за неделю, завершившуюся 4 ноября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По итогам... читать дальше
.05 ноября 2020 года 17:39
Raiffeisenbank начал анализ ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), сообщается в обзоре аналитиков банка Михаила Солодова и Андрея Полищука. Прогнозная стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) золотодобывающей компании, рассчитанная аналитиками Raiffeisenbank, составила 20,010 тыс. рублей и... читать дальше
.05 ноября 2020 года 17:19
Переход Китая на цифровой юань может проложить путь для дальнейшей интернационализации юаня и увеличения роли Китая на мировых финансовых рынках, говорится в комментарии Julius Baer "Темпы развития цифровой системы электронных платежей и цифровой валюты Китая ускоряются, учитывая масштаб и... читать дальше
.05 ноября 2020 года 16:53
Рубль, как одна из наиболее обеспеченных валют, выигрывает от покупки риска или бегства от доллара, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Демократы в США не смогут взять под контроль Сенат, а это значит, что радикализм в сфере использования ископаемого топлива не пройдёт. Кроме того, от... читать дальше
.05 ноября 2020 года 16:23
Рост акций "Яндекса" проходит на весьма небольших объемах, что может предупреждать о хрупкости движения, сообщается в комментарии "Велес Капитала". "С технической точки зрения, акции "Яндекса" в четверг опережают рынок и продолжают восстановление с октябрьских минимумов. Тем не менее, повышение... читать дальше
.05 ноября 2020 года 15:51
Краткосрочная картина на рынке акций РФ позитивна, но высокая волатильность на рынках означает сохранение повышенных рисков, говорится в комментарии "Велес Капитала". Российские фондовые индексы к середине торговой сессии в четверг оставались в уверенном плюсе вместе с зарубежными индикаторами,... читать дальше
.05 ноября 2020 года 15:41
Москва. 5 ноября. Доллар и евро усилили падение на "Московской бирже" в четверг днем; рубль ускорил рост и продолжает уверенно повышаться к бивалютной корзине, наверстывая динамику большинства мировых рынков по итогам президентских выборов в США за то время, когда в России отмечали День народного единства. читать дальше
.05 ноября 2020 года 15:25
Дальнейший отскок котировок нефти, вероятно, будет ограничен, так как факторы, играющие против нефти, сохраняют свое действие, говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции". Ливия добывает уже 850 тыс. б/д и намерена нарастить добычу до 1,3 млн б/д, при этом вторая волна пандемии... читать дальше
.05 ноября 2020 года 15:04
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии предпримет попытку подняться до 3515 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии предпримет попытку подняться до 3515 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 улучшил свои краткосрочные перспективы накануне, закрывшись выше 50-дневной скользящей средней, совершив уверенный пробой уровня 3400 пунктов.... читать дальше
.05 ноября 2020 года 14:33
Байден, скорее всего, окажет краткосрочную поддержку рынку нефти, но в дальнейшем его политика будет влиять негативно - BCS Express
Победа Джо Байдена на президентских выборах в США, скорее всего, окажет краткосрочную поддержку рынку нефти в виде пакета фискальных стимулов, говорится в обзоре эксперта BCS Express Галактионова Игоря с ссылкой на аналитическое агентство Rystad Energy. В то же время, по оценке Rystad Energy, на... читать дальше
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