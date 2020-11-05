Рынок акций РФ утром превысил 2830п по индексу МосБиржи, отыгрывая общемировое ралли

Москва. 5 ноября. Рынок акций РФ утром в четверг растет, отыгрывая ралли внешних фондовых площадок и подорожавшую накануне нефть в ожидании подведения итогов прошедших президентских и парламентских выборов в США; индекс МосБиржи превысил 2830 пунктов во главе с нефтяными бумагами.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2836,31 пункта (+1,8%), индекс РТС - 1137,13 пункта (+2,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,8%.

Доллар упал до 78,56 рубля (-0,78 рубля), золото стоит $1911,8 за унцию (+0,8%).

Подорожали акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,9% и +1,4% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,8%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,7%), "Московской Биржи" (+1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,2%).

Как отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова, в четверг нефть корректируется вниз после ралли накануне на всеобщем оптимизме перед итогами выборов президента в США. Исход выборов президента США еще не известен, продолжается подсчет голосов, но, по предварительным данным, Джо Байден идет с опережением. При этом складывается ситуация, что вне зависимости от того, кто победит, власть будет расколотой, так как в Сенате республиканцы и демократы пока получают одинаковое количество мест, в Палате представителей лидируют демократы. С учетом планов Трампа судиться и требовать пересчета голосов следующие несколько недель могут быть достаточно волатильными, что обусловит давление в том числе на нефтяные котировки. В ближайшие дни возможно возвращение нефти Brent в фундаментально обоснованный коридор $38-40 за баррель.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, несмотря на сохранение неопределенности в отношении итогов президентских выборов в США (подсчет голосов продолжается, ни один из кандидатов не признал поражения), трейдеры на мировых рынках акций настроены оптимистично, предполагая, что отсутствие перевеса числа голосов представителей Демократической партии в Конгрессе предотвратит отмену налоговых льгот, введенных ранее по инициативе Дональда Трампа.

По оценке эксперта компании "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть отыграла падение прошлой недели, котировки демонстрируют уверенное V-образное восстановление на фоне ожиданий поддержки со стороны участников сделки ОПЕК+: нефтепроизводители могут продлить сокращение добычи в размере 7,7 млн б/с на I квартал 2021 года. В понедельник такой сценарий обсуждал с главами российских нефтяных компаний министр энергетики РФ Александр Новак. Очередное заседание министерского комитета ОПЕК+ запланировано на 30 ноября, но какая-то более конкретная информация может появиться уже к середине месяца.

Фьючерсы на Brent на текущей неделе росли три дня подряд, а теперь идет коррекция с плавным переходом к горизонтальной консолидации. Краткосрочный взгляд на котировки нейтральный, в то время как на горизонте ближайших недель вполне вероятным выглядит восстановление в район $42-43 за баррель. В то же время уровень неопределенности, связанный с эпидемией COVID-19, остается высоким: пока сложно достоверно оценить, насколько просядет спрос в этот раз. Крупнейшие страны Европы уже ввели карантин на месяц. Фактическое давление на спрос будет зависеть от того, будут ли продлеваться эти карантины и будут ли присоединяться к "локдауну" новые страны. Ежедневно коронавирусом заражаются около полумиллиона человек, что пока не позволяет рассматривать возможность скорого завершения пандемии, отмечает эксперт.

Как говорит ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, наличие республиканского большинства в Сенате США защитит нефть от экологического радикализма демократов. Слабый доллар поддерживает склонность инвесторов к рисковым активам. Рубль укрепляется, так как антироссийская тема на прошедших выборах в США оказалась мало востребованной.

Выборы в США прошли, но их итоги остаются неясными. Голосование по почте почти 100 млн американцев вносит элемент неожиданности в подсчет голосов. Очное голосование почти полностью на стороне Дональда Трампа, а вот учет "почтовых" избирателей меняет картину в пользу демократа Джо Байдена, который побеждает в ключевых штатах. Для рынков также важен расклад сил в Конгрессе. Представитель республиканцев Сьюзен Коллинз выиграла в штате Мэн, почти похоронив надежды демократов на контроль Сената. Как минимум, республиканский Сенат сможет сопротивляться чрезмерным попыткам повысить налоги или принять жесткие регулятивные нормы.

Итоги выборов остаются неясными, но рынок США уже готовится к тому, что политики вернутся к рассмотрению экономических вопросов. Любой президент США всегда работает на экономику, хотя и с некоторыми вариациями. Поэтому завершение выборного цикла возвращает политическую систему к решению насущных задач, отмечает Кочетков.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, результаты американских выборов еще не объявлены, и, скорее всего, дело может принять судебный оборот. Пока все говорит о том, что побеждает Джо Байден. То есть развивается самый негативный сценарий для рынков - Трамп не готов смириться с поражением и отдать власть.

Но, несмотря на это, западные рынки мощно выросли. Частично это можно объяснить закрытием "шортов" по факту наступления события. Впрочем, пока рано говорить о том, что нисходящий тренд по российскому рынку акций сломлен. Инвесторы в любой момент могут продажами отыграть объявление о победе Байдена (если это произойдет), который отмечается очень жесткой риторикой в отношении России.

Нефть Brent вновь стоит дороже $40 за баррель, что поддерживает рубль. Западные СМИ сообщили, что страны ОПЕК+ могут принять решение не увеличивать добычу в начале следующего года, или даже договориться о сокращении квот. Все это сыграло в пользу роста котировок "черного золота". В четверг эти факторы уже отыграны, и нефть снижается в условиях избытка предложения на рынке. "Локдауны" в крупнейших европейских государствах привели к снижению спроса примерно на 2 млн б/с, а еще на рынке появляется от 600 до 800 тыс. б/с ливийской нефти. Поэтому до серьезного прорыва в победе над коронавирусом перспектив сильного роста у нефти нет, считает Антонов.

В США в среду индексы акций выросли на 1,3-3,9%, индекс S&P 500 (+2,2%) продемонстрировал максимальный за свою историю рост для дня после президентских выборов в США, пишет The Wall Street Journal.

На момент закрытия торгов подсчет голосов еще продолжался в нескольких ключевых штатах, включая Пенсильванию. Победа в Пенсильвании приносит 20 голосов выборщиков. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что одерживает победу в штате.

Помимо этого, штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в Висконсине и оформил иск с требованием на время остановить подсчет голосов в Мичигане, чтобы возобновить его только в присутствии представителей команды президента.

Небольшой разрыв между двумя кандидатами, наблюдавшийся на протяжении подсчета голосов, стал неожиданным, учитывая результаты предвыборных опросов, которые показывали значительный отрыв кандидата от Демократической партии Джо Байдена, пишет MarketWatch. Данные опросов также указывали на "голубую волну", предполагающую победу демократов не только на президентских выборах, но и на выборах в обе палаты Конгресса США.

К моменту закрытия торгов промежуточные результаты выборов свидетельствовали о высокой вероятности сохранения республиканского большинства в Сенате.

В четверг в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 1,3%, гонконгский Hang Seng растет на 3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 1,4%).

Исход выборов президента США остается неопределенным, однако поддержку рынку оказывают перспективы сохранения разделенного Конгресса. Вероятное республиканское большинство в Сенате снижает шансы увеличения налогов и ужесточения регулирования, которых инвесторы ожидали в случае победы демократов, пишет Associated Press.

Подсчет голосов продолжается, и, по последним данным, кандидат от демократической партии Байден опережает Трампа, набирая 264 голоса членов коллегии выборщиков из необходимых 270 при 214 голосах у Трампа.

В то же время, принятие масштабного пакета мер поддержки экономики США теперь выглядит менее вероятным, что может заставить Федеральную резервную систему (ФРС) США принять дополнительные стимулы.

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Японии, рассчитываемый Jibun Bank и IHS Markit (SPB: INFO), в октябре вырос до 47,7 пункта с 46,9 пункта в сентябре, свидетельствуют окончательные данные. Предварительное значение указывало на снижение индикатора до 46,6 пункта.

Значение сводного PMI Японии также было пересмотрено в сторону повышения - до 48 пунктов с предварительных 46,7 пункта. В сентябре его значение составило 46,6 пункта. Оба показателя достигли максимума с января текущего года.

Инвесторы также ожидают итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, которые будут оглашены в четверг.

Нефть утром в четверг скорректировалась вниз после существенного скачка накануне на данных о падении запасов в США; цена Brent находится на $0,6 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $40,66 за баррель (-1,4% и +3,8% в среду), декабрьская цена WTI - $38,6 за баррель (-1,4% и +4% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 7,998 млн баррелей при прогнозах снижения на 0,6 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 936 тыс. баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 600 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,5 млн б/с.

Расчет экспертов на то, что результатом ноябрьских выборов в США станет так называемая "голубая волна", при которой демократы одержат убедительную победу на выборах президента, а также получат контроль над обеими палатами Конгресса, не реализовался.

На данный момент демократы и республиканцы получили по 48 мест в Сенате, при этом в Палате представителей демократы сохраняют большинство.

Реализация этого сценария стала бы "бычьим" фактором для финансовых рынков, поскольку означала бы принятие властями масштабной программы стимулирующих мер, которые помогли бы американской экономике справиться с последствиями пандемии коронавируса.

Поддержку рынку нефти ранее также оказали ожидания действий ОПЕК+. По данным Dow Jones, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК рассматривают возможность не просто продления действующих ограничений на добычу нефти, но и сокращения добычи, опасаясь падения спроса в условиях второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и карантинных мер в Европе.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+4,2%), ГДР Mail.ru (MOEX: MAIL) Group (+3%), бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+3%), "префы" "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,7%).

Подешевели бумаги "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,71 млрд рублей (из них 5,41 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,2 млрд рублей - на бумаги "Газпрома", 1,52 млрд рублей - на акции "Яндекса").