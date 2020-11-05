Рубль открыл торги гэпом вверх к доллару и евро на позитивных сигналах с внешних рынков

Москва. 5 ноября. Доллар и евро сильно упали на "Московской бирже" в четверг утром; рубль уверенно растет к бивалютной корзине, наверстывая динамику большинства мировых рынков по итогам президентских выборов в США за то время, когда в России отмечали День народного единства.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 78,05-78,52 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 78,52 руб./$1 (-83 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 92,14 руб./EUR1 (-75 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 79,45 копейки к уровню закрытия вторника, до 84,65 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,4856 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,2047 рубля ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль открыл торги уверенным ростом к доллару и евро, наверстывая динамику большинства мировых рынков по итогам президентских выборов в США за то время, когда в России отмечали День народного единства. Игроки в четверг продолжают следить за подсчетом голосов на выборах президента США и ждут итогов заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии.

От Федрезерва эксперты не ждут изменения денежно-кредитной политики по результатам двухдневного заседания, завершающегося в четверг. Однако, по их мнению, ФРС может принять какие-то меры в случае дестабилизации финансовых рынков после президентских выборов в США.

Несмотря на то, что Федрезерв обычно не комментирует политические события, он может принять решение о поддержке финансовых рынков в случае, если результат выборов будет спорным и спровоцирует резкие рыночные колебания, пишет газета Financial Times.

Подсчет голосов после президентских выборов, прошедших в США 3 ноября, продолжается, и по последним данным, кандидат от демократической партии Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа, набирая 264 голоса членов коллегии выборщиков из необходимых 270, при 214 голосах у Трампа.

Расчет экспертов на то, что результатом ноябрьских выборов в США станет так называемая "голубая волна", при которой демократы одержат убедительную победу на выборах президента, а также получат контроль над обеими палатами Конгресса, не реализовался.

Реализация этого сценария означала бы принятие властями масштабной программы стимулирующих мер, которые помогли бы американской экономике справиться с последствиями пандемии коронавируса.

Цены на нефть снижаются в четверг после существенного скачка по итогам предыдущей сессии на данных о падении запасов в США.

Заболеваемость COVID-19 в мире продолжает расти, и многие европейские страны вновь ввели карантинные меры, что будет ограничивать спрос на нефть.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 МСК в четверг уменьшилась на 1,58% - до $40,58 за баррель. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 3,8%, до $41,23 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 1,56% - до $38,54 за баррель. В среду фьючерсы выросли в цене на 4% - до $39,15 за баррель.

Данные министерства энергетики США, опубликованные в среду, показали снижение запасов в стране на прошлой неделе на 8 млн баррелей - до 484,4 млн баррелей. Несмотря на существенное снижение, размер запасов остается примерно на 7% выше среднего уровня за пять лет.

Запасы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 936 тыс. баррелей - до 60,9 млн баррелей, сообщило Минэнерго.

Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 600 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,5 млн б/с.

Запасы бензина в Штатах неожиданно увеличились на 1,5 млн баррелей, до 227,7 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 1,6 млн баррелей, до 154,6 млн баррелей.