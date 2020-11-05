Подведение итогов президентских выборов в США на этот раз, вероятно, затянется - Уралсиб

Подведение итогов президентских выборов в США на этот раз, вероятно, затянется, говорится в комментарии аналитика корпорации "Уралсиб" Константина Чернышева.

"Четкого понимания, кто выйдет победителем из президентской гонки, пока нет. По сообщениям Bloomberg, кандидат от демократов Джо Байден лидирует по числу выборщиков со счетом 264 против 214 у действующего президента Дональда Трампа. Для победы необходимо заручиться 270 голосами выборщиков. Между тем Трамп уже подал иски о приостановке подсчета голосов в Мичигане и пересчете в Висконсине. Похоже, подведение итогов на этот раз затянется", - отмечает Чернышев.

Тем не менее, инвесторы делают ставку в основном на победу демократов и, соответственно, на новый пакет финансовых стимулов. "Однако ситуация не так однозначна, поскольку контроля над Сенатом демократы, по-видимому, не получили, а следовательно, может реализоваться сценарий, при котором гарантировано противостояние Сената и президентской администрации, что затруднит одобрение дополнительных мер поддержки на 2 трлн долл., подготовленных демократами", - полагает аналитик "Уралсиба".